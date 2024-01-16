ABD'den Lübnan'a öneri: Hizbullah, İsrail sınırından 7 kilometre uzaklaşsın Biden'ın kıdemli danışmanı Hochstein, Lübnan'ın önde gelen yetkilileriyle görüştü. Hizbullah'ın sınırdan içeri çekilmesi talebi dile getirilirken, aksi halde savaş çıkacağı tehdidinde bulunuldu.

AA

Lübnan-İsrail sınırında yaşanan çatışmalar sonrası ABD "çözüm" arayışlarına girişti.

ABD'nin, Hizbullah'ın İsrail sınırından uzaklaşmasını istediği konuşuluyor. Lübnan basınına göre, Hizbullah'ın sınırdan içeriye çekilmesi teklif edildi.

Lübnanlı yetkililere yapılan öneride, Hizbullah'ın yerine Lübnan ordusunun konuşlandırılması talebinde bulunuldu.

Hizbullah için 7 kilometre önerisi

Bu kapsamda, ABD Başkanı Joe Biden tarafından İsrail ile Lübnan arasındaki gerilimi düşürmek için arabulucu olarak görevlendirilen Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, 11 Ocak'ta Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile 3'lü görüşme gerçekleştirdi.

Hochstein'in toplantıda, Mikati ve Buhabib'e, İsrail'in kuzeyindeki yerleşimcilerin evlerine geri dönebilmesi için Hizbullah mensuplarının 7 kilometre kadar İsrail sınırından uzaklaştırılması, yerine Lübnan ordusunun konuşlandırılması önerisinde bulunduğu ileri sürüldü.

Savaş tehdidi

Hochstein'in, aksi durumda İsrail'in Lübnan'a karşı savaş başlatacağı uyarısı yaptığı kaydedildi.

Hochstein'in temasları

Hochstein, 2 Ocak'ta Beyrut'ta Hamas'ın üst düzey yetkilisi Salih el-Aruri'nin öldürülmesinin ardından 4 Ocak'ta Hizbullah ile artan gerilimi düşürmek için Tel Aviv'e gitmişti.

Kıdemli danışman, 11 Ocak'ta Beyrut'a gelerek, iki ülke arasında "geçici bir uzlaşı üzerinde çalışılması" çağrısında bulunmuştu.

İsrail-Hizbullah çatışması

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 161 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)