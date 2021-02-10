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- ABD'den, Myanmar'da darbe yapan askerlere yaptırım
ABD'den, Myanmar'da darbe yapan askerlere yaptırım
ABD Başkanı Joe Biden, Myanmar'da sivil yönetime darbe yapan askerlere karşı yaptırım kararı aldıklarını açıkladı.
- AA & Ensonhaber
- 10.02.2021 - 21:35
- Güncelleme : 10.02.2021 - 21:54
Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koydu.
Halk ise 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başladı.
ABD Başkanı Joe Biden, geçtğimiz günlerde darbe ile ilgili konuşarak Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine aldı.
YAPTIRIM KARARI ALINDI
Joe Biden'dan bugün darbeye ilişkin yeni bir açıklama geldi.
Biden, ülkede sivil yönetime darbe yapan askerlere karşı yaptırım kararı aldıklarını duyurdu.