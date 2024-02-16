ABD'den NATO bütçesindeki artışa övgü: Memnuniyet duyuyoruz Savunma Bakanı Austin, askeri ittifakın 600 milyar dolardan fazla gelir sağladığını söyledi. Austin, bunu 'benzeri görülmemiş' olarak nitelendirdi.

AA

NATO bütçesindeki artışa ABD'den övgü geldi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, artışı "benzeri görülmemiş" şeklinde tanımladı.

Austin, Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Ukrayna'ya destek ve ittifakın güçlendirilmesi meselelerini ele alan NATO Savunma Bakanları ile buluştu.

600 milyar dolardan fazla gelir

Austin, üye devletlerin NATO'yu savunma alanında güçlendirmek için Gayrisafi Yurtiçi Hasılalarının (GSYH) yüzde 2'sini ittifaka verme kararı aldığı 2014'ten bu yana, ittifakın 600 milyar dolardan fazla gelir elde ettiğini bildirdi.

Üye ülkelere 'yüzde 2' çağrısı

Bakan Austin, 2024 hedefleri kapsamında, üye devletlerin tamamının GSYH'lerinin yüzde 2'lik kısmını ittifakın savunma harcamalarına ayırması konusundaki çağrısını da yineledi.

Lloyd Austin, geçen yıl savunma harcamalarındaki yüzde 11'lik yükselişe rağmen, NATO bütçesindeki "benzeri görülmemiş" artıştan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

"İsveç'i sabırsızlıkla bekliyorum"

İttifakın ABD güvenliği açısından önemine değinerek, Washington ve müttefiklerinin kaydettiği ilerlemeden mutluluk duyduğunu kaydeden Austin, NATO'nun kuruluşunun 75. yıl dönümü kapsamında temmuzda düzenlenecek Washington Zirvesi'nde, İsveç'i yeni müttefik olarak ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Macaristan'a seslendi

NATO'ya Finlandiya'nın katılmasıyla ittifakın daha da güçlendiğini ifade eden Austin, İsveç'in NATO üyeliğini destekleme konusunda Macaristan'a çağrıda bulundu.

Ülkesinin NATO-Ukrayna Konseyi kapsamında Kiev'e yapılan yardımları desteklediğini dile getiren Austin, Ukrayna'ya son 2 yılda ABD ve farklı ülkelerden 87 milyar dolardan fazla savunma yardımı yapıldığını ifade etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)