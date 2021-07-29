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- ABD'den Peşmerge’ye ikinci askeri yardım
ABD'den Peşmerge’ye ikinci askeri yardım
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Peşmerge güçlerine bir haftada ikinci kez askeri araç yardımında bulundu.
- AA
- 29.07.2021 - 08:21
- Güncelleme : 29.07.2021 - 08:57
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri, Erbil'de düzenlenen devir teslim töreniyle, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge Bakanlığına 59 adet askeri araç daha teslim etti.
Törende sergilenenler arasında Hummer tipi zırhlı araç ve ambulansların olduğu gözlendi.
70 ARAÇ ÖNCEDEN TESLİM EDİLDİ
Peşmerge Bakanlığı'na koalisyon güçleri, 26 Temmuz'da da 70 civarında yeni araç vermişti.
Törende sergilenen araçlar arasında Humvee türü zırhlı araç, tanker ve askeri kamyonlar olduğu görülmüştü.
‘ABD’Lİ ASKERLERE İHTİYAÇ KALMADI’ DEDİKTEN SONRA ARAÇLAR GELDİ
Söz konusu yardımın, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin, 'DEAŞ ile mücadele için ABD'li askerlerin Irak'taki varlığına ihtiyaç kalmadığını' söylemesinin ardından gelmesi dikkati çekmişti.