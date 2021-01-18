ABD'den Rusya'ya Navalnıy tepkisi

Mike Pompeo, Almanya'dan dönüşünde Moskova'da gözaltına alınan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın derhal serbest bırakılması için Rusya'ya çağrıda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rus muhalif Navalnıy'ın gözaltına alınmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaparak Moskova yönetimine tepki gösterdi.

"DERHAL SERBEST BIRAKILMASINI İSTİYORUZ"

Açıklamasında, "ABD, Aleksey Navalnıy'ın Rusya tarafından gözaltına alınmasını şiddetle kınıyor. Navalnıy'ın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını istiyoruz." ifadesini kullanan Pompeo, Rusya'daki tüm siyasi parti ve adaylara seçim sürecinde alan açılması gerektiğini belirtti.

ZEHİRLENDİĞİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti. Aleksey Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında gözaltına alınmıştı.