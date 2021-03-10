ABD'den sağlık sistemimiz zayıf açıklaması

Koronavirüs salgını döneminde zor günler geçiren ABD'den, itiraf gibi bir açıklama geldi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, ülkesindeki koronavirüs salgınının gidişatını değerlendirdi.

CDC, ülkede vaka ve yoğun bakımdaki hasta sayılarında yaşanan düşüş sonrası yeni faaliyet klavuzu yayınlarken Walensky, mart ve nisan aylarının kritik olduğunu belirtti.

ABD basınına konuşan Walensky, "Önümüzdeki iki ay için kritik olan çok şey var. Aşıların ne kadar çabuk yapılacağına karşılık vaka artışı olup olmayacağını mart ve nisan aylarındaki gidişat belirleyecek." dedi.

"ABD'DE SAĞLIK SİSTEMİ ZAYIF"

Walensky, yerel liderlerin insanlara aşı olmalarını tavsiye edeceklerini umduğunu dile getirerek, "Bu durumda olmamızın nedeni, ABD'de halk sağlığı sisteminin zayıf olmasıdır." ifadesini kullandı.

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle vaka sayısı 29 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 540 bini geçti.

Salgının merkez üssüne dönüşen ABD'deki sağlık sisteminin pandemiyle mücadele konusunda ne kadar yeterli olduğu daha önce de tartışma konusu olmuştu.

GÖZDE MEKANLAR SEYYAR HASTANEYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Geçen yıl mart ortasına gelindiğinde New York’ta hastaneler dolmaya başlamış, Beyaz Saray, donanmaya bağlı 1000 yataklı USNS Comfort hastane gemisini yardım için New York’a göndereceğini duyurmuştu.

27 Mart tarihi, ABD açısından dönüm noktası olmuş, koronavirüs salgınında ABD, Çin ve İtalya'yı geride bırakarak "dünya sıralamasında ilk sıraya" yerleşmişti.

Mart sonunda New York’un en prestijli uluslararası fuar alanı Javit Kongre Merkezi, koronavirüsle mücadele kapsamında askerler tarafından hastaneye çevrilirken, Central Park’a çadır hastaneler kurulmuştu.