ABD'den Suudi Arabistan'a 2.6 milyar dolarlık füze satışı

Boeing, anlaşma kapsamında Riyad'a 650 adet SLAM ER, 402 adet Harpoon Block II füzesi gönderecek.

ABD, Suudi Arabistan'a mühimmat satışı gerçekleştirecek.

Washington yönetimi, Suudi Arabistan'a havadan karaya ve gemisavar füzelerinin gönderilmesinin Boeing tarafından yapılacağını duyurdu.

Savunma Bakanlığı Pentagon, Boeing'in Riyad yönetimine 1000'den fazla füze sağlayacağını bildirdi.

BOEING, SUUDİ ARABİSTAN'A FÜZE GÖNDERECEK

Anlaşmalardan birinin tutarı 1.97 milyar dolar olurken, bu kapsamda 650 adet SLAM ER havadan karaya füzesi Suudi Arabistan'a gönderilecek.

Füzelerin menzili 290 kilometre... Sözleşmenin 2028 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.

Diğer anlaşmanın maliyetinin ise 657 milyon dolar olduğu kaydedildi. Anlaşma çerçevesinde 402 yeni Harpoon Block II gemisavar füzesi Riyad'a satılacak.

Bu füzelerin tesliminin 2026 yılına kadar tamamlanması öngörülüyor.

KORONA SALGINI SONRASI DİKKAT ÇEKEN ANLAŞMA

Riyad yönetimi ile yapılan mühimmat anlaşmaları, Chicago merkezli şirketin gelirlerinin koronavirüs salgını nedeniyle düşmesinin ardından geldi.

Boeing, ayrıca teknik arızalar nedeniyle düşen olan 737 MAX uçağı üzerinden de sert eleştirilere maruz kalmıştı.

BOEING, SLAM ER FÜZELERİNİN ÜRETİMİNE DEVAM EDECEK

Havacılık şirketi, söz konusu anlaşmaların 2008 yılında sona eren SLAM ER füzelerinin üretimine devam etmesine izin vereceğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl Başkan Donald Trump yönetimi, Yemen savaşında Suudi Arabistan'a verilen desteğin kesilmesi yönünde Demokrat senatörlerin baskısıyla karşılaşmıştı.

PATRIOT VE UÇAK FİLOSU İDDİASI

Geçtiğimiz haftalarda Amerikan basınında çıkan haberlerde, ABD'nin Suudi Arabistan'daki Patriot bataryalarını ve iki savaş uçağı filosunu geri çekmeyi planladığı iddia edilmişti.

Pentagon ise söz konusu iddialarla ile ilgili açıklama yapmaktan kaçınmıştı.