ABD'den Suudi Arabistan'a dikkat çeken ziyaret: Sullivan ile Selman görüşecek Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Veliaht Prens Selman ile görüşecek. İstişare sırasında İsrail-Suudi Arabistan normalleşmesi masaya yatırılacak.

AA & Ensonhaber

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, bu hafta Suudi Arabistan'ı ziyaret etmeyi planlıyor.

ABD'nin İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik ilerleme çabaları devam ediyor.

Sullivan, böyle bir dönemde Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüş alışverişinde bulunacak.

Askıya alınan müzakereler yeniden başladı

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarına tepki gösteren Selman, Filistin'de tek çözümün iki devlet kurulmasından geçtiğini söylemişti.

Riyad ile Tel Aviv arasındaki normalleşme görüşmeleri, 7 Ekim'den sonra askıya alınmıştı, ancak müzakereler son aylarda yeniden başladı.

Sullivan-Selman zirvesi

ABD'li bir yetkili, Sullivan'ın konuyu kontrol ele almak için Selman ile görüşmeyi planladığını ancak bu görüşmede büyük bir ilerleme beklemediklerini ifade etti.

Geniş kapsamlı istişare yapacaklar

İkinci bir ABD'li yetkili, Sullivan'ın bir dizi konuda geniş kapsamlı istişarede bulunacağını söyledi.

Aynı yetkili, "Bir süredir Suudi Arabistan'a gitmedi. Görüşülecek çok konu var." dedi.

İsrail-Suudi Arabistan normalleşmesinde 'iyi ilerleme' kaydedildi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 21 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD ve Suudi Arabistan'ın, Krallık ile İsrail arasındaki ilişkileri normalleştirme konulu görüşmelerde "iyi ilerleme" kaydettiğini belirtmişti.

Reuters'ın aktardığına göre, Suudi Arabistan, normalleşme anlaşmasının bir parçası olarak, Washington ile ortak savunma anlaşması imzalamak ve sivil nükleer programı için ABD'den destek almak istiyor.