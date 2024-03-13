ABD'den TikTok yasağına ilk onay: Tasarı kabul edildi ABD Temsilciler Meclisi, TikTok'un yasaklanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. ByteDance, TikTok'un ABD'deki varlıklarını satmadığı takdirde platform ABD'de yasaklanacak.

AA

Sosyal medya uygulaması TikTok, dünya genelinde tartışmaların odağı haline geldi.

ABD Temsilciler Meclisi’nde dünyaca ünlü sosyal medya platformu TikTok’a geleceğine dair oylama yapıldı.

İlk onay verildi

Oylamada, 65’e karşı 352 oyla Çinli ByteDance’ın sahibi olduğu TikTok’un ABD’de yasaklanmasına dair ilk onay verildi.

Temsilciler Meclisi’nden geçen yasa tasarısı, ByteDance’ın TikTok'un ABD'de varlıklarını 6 ay içinde satmasını, satmadığı takdirde ise platformun ABD'de yasaklanmasını içeriyor.

Biden'ın onayına sunulacak

ABD’de 170 milyon kullanıcısı bulunan TikTok’a yönelik yasa tasarısı, Senato'daki oylamanın ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulacak.

Konuya aşina bir kaynak, TikTok CEO'su Shou Zi Chew'in senatörlerle görüşmek üzere bugün Capitol Hill'i ziyaret edeceğini belirtti.

Çin'in herhangi bir satışı onaylayıp onaylamayacağı ya da ByteDance’ın TikTok'un ABD’deki varlıklarını altı ay içinde elden çıkarılıp çıkarmayacağı henüz bilinmiyor.

TikTok, satılmadığı takdirde Apple, Google ve benzer firmaların uygulama mağazalarında yer alamayacak.

"Hükümet, 170 milyon ABD’linin Anayasal ifade özgürlüğü hakkını elinden almaya çalışıyor"

TikTok tarafından oylama öncesi yapılan açıklamada, "Bu yasanın önceden belirlenmiş bir sonucu var: TikTok'un ABD’de tamamen yasaklanması. Hükümet, 170 milyon ABD’linin Anayasal ifade özgürlüğü hakkını elinden almaya çalışıyor" denildi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan dün yaptığı açıklamada, yasa tasarısının amacının TikTok'u yasaklamak olmadığını belirterek, Çin mülkiyetine son vermek olduğunu ifade etti.

Sullivan, "TikTok'un bir platform olarak bir ABD şirketine mi yoksa Çin'e mi ait olmasını istiyoruz? TikTok'tan gelen verilerin burada ABD’de kalmasını mı yoksa Çin'e gitmesini mi istiyoruz?" dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)