ABD’den Türkiye’ye 29 Ekim mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Antony John Blinken, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yıl dönümü kapsamında yayınladığı mesajda, "Gelecek yıllarda ortaklığımızı genişletmeyi dört gözle bekliyoruz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony John Blinken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında bir mesaj yayınladı.

Bakan Blinken, “Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutlarken, ABD adına Türkiye halkını kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

MÜTTEFİKLİK VURGUSU

Türkiye’nin önemli bir NATO müttefiki ve ABD ortağı olduğunu belirten Blinken, Türkiye’nin yıllardır süren küresel zorluklarda ABD ve uluslararası toplumla birlikte hareket ettiğini vurguladı.

Blinken, Türkiye ile ABD arasında uzun yıllardır devam eden ikili ilişkilerin ticari, güvenlik ve diplomatik iş birliği üzerine kurulu olduğunu vurguladı.

"EN İYİ DİLEKLERİMİZİ GÖNDERİYORUZ"

Türkiye ile ABD arasında nesiller boyu devam eden ilişkinin önemli ve kritik bir değer taşıdığını ifade eden Blinken, “Bu özel gününüzde size en iyi dileklerimizi gönderiyoruz ve gelecek yıllarda ortaklığımızı genişletmeyi dört gözle bekliyoruz.” ifadelerine yer verdi.