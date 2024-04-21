ABD'den Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a 95 milyar dolarlık yardım ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yönelik 95 milyar dolarlık yardım kabul edildi.

AA

Gazze'yi ablukaya alarak Filistinlilere ölüm yağdıran İsrail'in en büyük destekçisi yine ABD oldu.

Siyasi olarak desteğini ilk günden itibaren dünyaya duyuran ABD, maddi yardım için de kolları sıvadı.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, Kiev yönetiminin Rusya'ya karşı verdiği savaşta, stoklarının erimek üzere olduğu bir dönemde, 6 aylık siyasi çıkmazı sonlandırarak, İsrail ve Tayvan yardımlarıyla 95 milyar doları bulan tasarıyı onayladı.

Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi başkanı Mike Johnson, Demokratlarla hareket ederek, kendi partisindeki itiraz oylarını bastırırken, yasa tasarısı iki partinin desteğiyle 122 ret oyuna karşın 311 evet oyuyla kabul edildi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Demokratların çoğunluğundaki Senatonun da söz konusu yardım paketini muhtemelen salı günü onaylaması bekleniyor.

61 milyar doları Ukrayna'ya, 26 milyar dolar İsrail'e, 8 milyar dolar Tayvan'a

Temsilciler Meclisinden geçen 95 milyar dolarlık paket, 61 milyar dolarlık Ukrayna yardımının dışında, İsrail'e 26 ve Hint-Pasifik bölgesinin (Tayvan) güvenliğine 8 milyar dolar yardım yapılmasını da içeriyor.

İsrail'e ayrılan 26 milyar dolarlık paketin içindeki 9 milyar dolarlık bölümün Gazze dahil çeşitli savaş bölgelerinde kullanılmak üzere insani yardımlara ayrılması öngörülüyor.

Yardım paketi, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'nın yararına kullanmasını da içeriyor

Temsilciler Meclisinden geçen Ukrayna'ya yönelik dış yarım paketinde, ABD bankalarında bulunan milyarlarca dolar değerindeki Rus varlıklarına el konulması ve Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılması yönünde maddeler de yer aldı.

Mecliste aylardır bekletilen dış yardım paketinin bir parçası olan REPO Yasası'nın bugünkü diğer yardım paketleriyle onaylanması, Rusya'nın tamamı 300 milyar doları bulan dondurulmuş varlıklarından ABD bankalarındaki 6 milyar dolarlık kısmının, Ukrayna için harcanmasının önünü açtı.

Yardım paketlerinin Senato ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından da onaylanması durumunda, ABD bankalarına, dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna için özel bir fona aktarma yetkisi verecek.

2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından sonra G7 ülkeleri ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya, ortak kararla, Rusya'nın bu ülkelerde bulunan 300 milyar dolar varlığını dondurmuştu.

Biden'dan bağımsız tasarılara destek

ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson tarafından sunulan yardım tasarısına destek verdiğini belirtmişti.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail ve Ukrayna'ya kritik desteği sağlayacak, aynı zamanda Gazze'deki Filistinlilere insani yardım temin edecek ve Hint-Pasifik bölgesinde güvenlik ve istikrarı güçlendirecek bu paketi güçlü şekilde destekliyorum." ifadesini kullanmıştı.

Biden, tasarıyı Kongreden geçip masasına geldiği anda hızlıca imzalayacağını bildirmişti.

Netanyahu teşekkür etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada İsrail'e tarihi 26 milyar dolar değerindeki yardım paketi kabul edildiği için sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı.

Netanyahu, yaptığı paylaşımda, ABD Temsilciler Meclisi'nin İsrail'in "takdir ettiği" yardım paketini geçirmesinin İsrail'in Demokrat ve Cumhuriyetçi iki parti tarafından da desteklendiği ve "Batı medeniyetinin savunulması" anlamına geldiğini belirtti.

İsrail'e ayrılan 26 milyar dolarlık paketin içindeki 9 milyar dolarlık bölümün Gazze dahil çeşitli savaş bölgelerinde kullanılmak üzere insani yardımlara ayrılması öngörülüyor.

Zelensky de teşekkür etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky de X hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, ABD Temsilciler Meclisinin ülkesine 61 milyar dolarlık yardımını onaylanmasını değerlendirdi.

Söz konusu kararın verilmesini uzun bir süredir beklediklerine dikkati çeken Zelensky, bu yardımının faydasının ön cephede savaşan Ukraynalı askerlerin ve yerleşim yerlerinin hissedeceğini belirtti.

Zelensky, "Paketimize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu hayatın korunmasına yönelik bir çözümdür." şeklinde konuştu.

"Rusya'yı yenmek için kullanacağız"

Temsilciler Meclisinin kabul ettiği tasarının, yakın bir süre içerisinde ABD Senatosu'nda onaylanarak ABD Başkanı Joe Biden'a gönderilmesini beklediklerini kaydeden Zelensky, "Rusya'nın, enkaz altına gömmeye çalıştığı ülkemize, bağımsızlığına, halkına ve yaşam tarzına verilen her türlü desteği takdirle karşılıyoruz." dedi.

Zelensky, ABD'den alınan yardımı savaşta Rusya'yı yenmek için kullanacaklarını belirtti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)