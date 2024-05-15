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ABD'den Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık askeri yardım: Rusya topraklarını vurmaya teşvik etmiyoruz

ABD'den Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık askeri yardım: Rusya topraklarını vurmaya teşvik etmiyoruz Dışişleri Bakanı Blinken, Kiev'e ek 2 milyar dolar göndereceklerini söyledi. Blinken, "Onları Rusya topraklarını vurmaları için teşvik etmiyoruz" dedi.