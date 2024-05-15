ABD'den Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık askeri yardım: Rusya topraklarını vurmaya teşvik etmiyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya ziyaret düzenledi.
Ziyaret, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların sürdüğü bir dönemde gerçekleşti.
Blinken, burada yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusuna ilave askeri yardım sağlayacaklarını duyurdu.
Kiev'e ek 2 milyar dolar gönderecekler
Amerikalı Bakan, ülkesinin Kiev'e 2 milyar dolarlık ek yardım göndereceğini söylerken, yeni desteğin "kritik bir zamanda" hayata geçeceğini belirtti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Blinken, desteğin Ukrayna'nın sanayi üssüne yatırım yapmayı amaçlayacağını da ekledi.
"Rusya topraklarını vurmaları için teşvik etmiyoruz"
Blinken ayrıca, ABD olarak Ukrayna'yı Amerikan silahlarıyla Rusya içindeki hedefleri vurmaya teşvik etmediklerini, bunun Kiev'in kendi başına vermesi gereken bir karar olduğuna inandıklarını kaydetti.
ABD Dışişleri Bakanı, birkaç hafta içinde Ukrayna ile ikili güvenlik anlaşması imzalayabileceklerini anlattı.
"Patriot göndermeye odaklandık"
Antony Blinken, "Ukrayna'ya Patriot füze sistemleri ve diğer kritik hava savunma sistemlerini göndermeye odaklandık." mesajı verdi.
Sözü Çin'e getiren Blinken, Asya ülkesinin Ukrayna'daki savaşta Rusya'yı desteklemeyi sürdürdüğünü savundu.
"Çin'in desteğinden endişeliyiz"
Bu konuda rol oynayan işletmelere yaptırım uygulayacaklarını belirten Blinken, Rusya'nın savunma sanayisine Çin'den verilen destek nedeniyle "endişeli" olduklarını kaydetti.
Biden-Zelensky görüşmesi
Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın önümüzdeki haftalarda Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelensky ile görüşebileceğini notunu paylaştı.
"Putin ilgi gösterirse, Ukraynalılar karşılık verecek"
Amerikalı Bakan, "Putin müzakerelere ciddi bir şekilde katılmaya ilgi gösterirse, Ukraynalıların buna karşılık vereceğinden eminim." ifadesini kullandı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da "Tedarikteki her gecikme ön saflarda aksaklıklara yol açıyor." şeklinde konuştu.
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