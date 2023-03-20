ABD'den Ukrayna’ya 350 milyon dolarlık bir yardım daha ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin Ukrayna’ya 350 milyon dolarlık ek güvenlik yardımı yapacağını açıkladı.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022'de başlayan savaş sürüyor.

Milyonlarca sivilin yerlerinden edildiği ve binlerce insanın öldüğü savaşta, ABD'nin Ukrayna'ya gerçekleştirdiği milyar dolarlık yardımlar da devam ediyor.

350 milyon liralık bir yardım daha

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, ABD’nin Ukrayna’ya 350 milyon dolarlık ek güvenlik yardımı yapacağını belirtti.

Blinken, güvenlik yardımının ABD tarafından sağlanan HIMARS ve obüsler için daha fazla mühimmatın yanı sıra Bradley savaş araçları, HARM füzeleri, tanksavar silahlar, nehir botları ve diğer teçhizat için daha fazla mühimmat içerdiğini açıkladı.

ABD’nin savaş boyunca Ukrayna'nın hep yanında olacağını vurgulayan Blinken, “Rusya tek başına bugün savaşı bitirebilir” dedi.

ABD, 32 milyar dolardan fazla yardım paketi gönderdi

ABD, Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana 32 milyar dolardan fazla yardım paketi açıkladı.