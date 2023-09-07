ABD'den Ukrayna'ya yeni yardım paketi: 1 milyar dolar değerinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin Ukrayna’ya 1 milyar dolarlık yeni bir yardım paketi sağlayacağını açıkladı.

İHA

ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı körüklemeye devam ediyor.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna ziyareti kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile basın toplantısı düzenledi.

1 milyar dolarlık yeni yardım paketi yolda

Blinken toplantıda, ABD’nin Ukrayna’ya askeri, insani ve bütçe yardımı dahil olmak üzere 1 milyar dolarlık yeni bir yardım paketi sağlayacağını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile görüştüğünü ifade eden Blinken, “Kara, deniz, hava ve siber uzayda devam edecek güvenlik yardımı ve modern teçhizatın yanı sıra askeri eğitim ve istihbarat paylaşımı sağlayacak sürdürülebilir güvenlik düzenlemeleri hakkında fikir alışverişi yaptık” dedi.

"Bu yeni yardım, karşı saldırının sürdürülmesine yardımcı olacak"

Basın toplantısında konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise, “Ukrayna’nın devam eden karşı saldırısında son birkaç haftada ilerleme hız kazandı. Bu yeni yardım, bu karşı saldırının sürdürülmesine ve daha fazla ivme kazanmasına yardımcı olacak” açıklamasını yaptı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)