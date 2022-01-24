ABD’den Ukrayna’ya yeniden silah sevkiyatı: 80 ton

ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardım paketi kapsamında ikinci kez silah sevkiyatı gerçekleştirildi. Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, ABD’nin 80 ton silah gönderildiği açıkladı.

ABD, Ukrayna’ya yeniden silah gönderdi…

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Twitter hesabından “İkinci kuş da Kiev’de! ABD’deki dostlarımızdan Ukrayna’nın savunma becerilerinin artırılması için 80 tondan fazla silah geldi ve bu son sevkiyat değil.” diye yazdı.

Önceki gün 90 tonluk silah sevkiyatını ABD’nin, savunma ihtiyaçları için Ukrayna’ya 200 milyon dolarlık ek yardım ayırdığı öğrenildi.

2.7 MİLYAR DOLARLIK YARDIM

Buna göre 2021 yılında Ukrayna için yapılan askeri yardım hacmi rekor düzeye ulaştı ve 650 milyon dolar oldu.

Ukrayna, 2014 yılından bu yana 2.7 milyar dolarlık yardım aldı.

AİLELERE TAHLİYE TALİMATI

ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca bugün ‘Rusya’nın askeri eylemde bulunması riski olduğu’ iddiaları nedeniyle Ukrayna’daki ABD’li diplomatların ailelerinin tahliye edilmesi talimatı verdi.

Kiev’deki büyükelçilik çalışanlarının bir kısmı da gönüllü olarak ülkeden ayrılabilecek.

MOSKOVA İDDİALARI REDDEDİYOR

ABD vatandaşlarına da Ukrayna’dan ayrılmaları, Rusya’ya gitmemeleri tavsiye ediliyor.

Washington, Rusya’nın her an Ukrayna’ya saldırabileceğini ileri sürerken, Moskova ise bu iddiaları reddediyor.