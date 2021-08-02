ABD'den yeni Afgan göçmen programı

Washington yönetimi, Taliban'ın hedefi haline gelen bazı Afganları ülkeye kabul etmeye karar verdi. Ülkeye giriş yapacaklar, ABD hükümeti için çalışmış tercümanlar ve onların ailelerini içeriyor.

ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'dan çekildiği bir dönemde Taliban, ülkenin önemli merkezlerini ele geçirmeye çalışıyor.

Afganistanlılar da çareyi, ülkeyi terk etmekte buluyor. Çok sayıda Afgan mülteci, evlerinden ayrılmaya başlamış durumda.

ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, bazı Afganların ABD'ye mülteci olarak kabul edilmeleri için yeni bir program başlatmaya karar verdi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Açıklama, ABD'li idari bir yetkili ve iki kaynaktan geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, "Priority Two" adlı mülteci programını bugün açıklaması bekleniyor.

Bakanlık, konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı. Öte yandan, ABD'nin Afganistan'dan tüm askeri birliklerini çekeceği 31 Ağustos'a yaklaşık bir ay kala, Taliban Afganistan'daki önemli eyaletlere yönelmiş durumda.

BIDEN'A GÖÇMENLER KONUSUNDA BASKI

ABD'nin, Afganistan'daki 20 yıllık savaşı sırasında kendisine destek sağlamış Afganların Taliban'ın hedefi haline gelmesinden dolayı, ABD'deki milletvekilleri ve bazı gruplar, risk altındaki söz konusu kişilere yardım edilmesi için Biden'a bir süredir baskı yapıyordu.

AMERİKA'YA ÇALIŞAN AFGANLARI KAPSAYACAK

ABD'li idari yetkili, yeni mülteci programının ABD'nin fonladığı projeler, ABD merkezli devlet dışı kurumlar ve medya kuruluşları için çalışmış olan Afganları kapsayacağını belirtti.

TERCÜMANLAR VE AİLELERİ

Yeni mülteci programı kapsamındaki Afganlar, ABD hükümeti için çalışmış tercümanların ve onların ailelerinin dahil olduğu Özel Göç Vizesi (SIV) programına girmeyi başaramamış kişilerden oluşuyor.

50 BİNDEN FAZLASI..

"Operation Allies Refuge" görevi kapsamında SIV programı dahilindeki 50 bin ve daha fazla Afgan mültecinin ABD'ye alınması planlanıyor.