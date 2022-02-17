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    ABD'den yeni iddia: Rusya her an Ukrayna'yı uydurma delillerle işgal edebilir

    ABD'den yeni iddia: Rusya her an Ukrayna'yı uydurma delillerle işgal edebilir

    Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın halen Ukrayna'yı yanıltma operasyonları ya da uydurma bahaneler kullanarak işgal etme ihtimali olduğu idiasında bulundu.
    • AA
    • 17.02.2022 - 05:30
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    Günlük basın toplantısında konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    "RUSYA'NIN HER AN İŞGAL EDEBİLECEĞİ BİR ZAMAN DİLİMİNDEYİZ"

    Psaki, Rusya'nın daha önce de yanıltma operasyonları ve uydurma bahaneler ürettiğini gördüklerini belirterek, "Ukrayna işgaline yol açabilecek yanıltma operasyonları ya da bahaneler olabilir. Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal edebileceği bir zaman dilimindeyiz." diye konuştu.

    ABD den yeni iddia: Rusya her an Ukrayna yı uydurma delillerle işgal edebilir #1

    RUSYA, "TOPLU MEZAR" İDDİASINDA BULUNMUŞTU

    Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda toplu mezarlar bulduklarını iddia ettiğini anımsatan Psaki, bunun da işgal için kullanılacak bir uydurma haber olabileceğini savundu.

    ABD den yeni iddia: Rusya her an Ukrayna yı uydurma delillerle işgal edebilir #2

    "DİPLOMASİ KANALINI AÇIK TUTUYORUZ"

    ABD'nin hala Ukrayna konusunda diplomasi kapısını açık bıraktığının altını çizen Psaki, bu konuda birçok kanaldan diplomatik temasları sürdürdüklerini kaydetti.

    "RUSYA, LUHANSK'I TANIRSA TÜM SEÇENEKLER MASADA"

    Psaki, Rusya'nın Luhansk'ı "bağımsız bir cumhuriyet" olarak tanıyacağı iddialarına ilişkin ise bu gerçekleşirse tüm seçeneklerin masada olduğunu vurguladı.


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