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    ABD’deyi fırtına ve kasırga vurdu: 1 ölü, 30 yaralı

    Alabama eyaletinde etkili olan kasırga ve fırtına, can kaybına sebep oldu.
    • DHA
    • 26.01.2021 - 19:01
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 19:15
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    ABD’deyi fırtına ve kasırga vurdu: 1 ölü, 30 yaralı

    ABD'nin Alabama eyaletini etkisi altına alan kasırga ve fırtına 1 kişi hayatını kaybetmesine, 30 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

    ABD medyası, fırtınanın en etkili olduğu Birmingham bölgesinde çok sayıda evde hasar meydana geldiğini ve onlarca ağacın yıkıldığını belirtti.

    METEOROLOJİ UYARDI

    Fırtına nedeniyle elektrik kesintilerinin de yaşandığı bildirildi. ABD meteoroloji ise yetkilileri bölgedeki vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

    ABD’deyi fırtına ve kasırga vurdu: 1 ölü, 30 yaralı VİDEO

    ABD’deyi fırtına ve kasırga vurdu: 1 ölü, 30 yaralı #1

    ABD’deyi fırtına ve kasırga vurdu: 1 ölü, 30 yaralı #2

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