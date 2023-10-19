AB'de düzensiz göç alarmı: Vize serbestisi tutumunu sertleştirecekler Artan düzensiz göçü gerekçe gösteren blok, vize serbestisi uygulamalarını durdurabilmek amacıyla geniş kapsamlı sebepler ileri sürebilecek.

AA

Avrupa Birliği (AB), vize serbestisi konusunda yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

Alınması planlanan yeni kararla birlikte, vize serbestisi anlaşmaları daha kolay bir şekilde askıya alınabilecek.

Konuya ilişkin AB Komisyonu'ndan açıklama yapıldı.

Vizesiz seyahatin kötüye kullanılmasını istemiyorlar

"Gelişen jeopolitik bağlam, vizesiz seyahatle bağlantılı yeni zorlukları da beraberinde getirdi." denilerek şu ifadeler kullanıldı:

Bu nedenle, AB'nin vizesiz seyahatin kötüye kullanılması durumlarını ele alacak donanıma sahip olması büyük önem taşıyor.

Artan düzensiz göç endişesi

Açıklamada bu durumlara örnek olarak "AB'nin vize politikasıyla uyum eksikliği nedeniyle artan düzensiz göç, vizesiz ülkelerdeki yatırımcıların vatandaşlık programları veya göçmenlerin devlet destekli araçsallaştırılması gibi hibrit tehditler" gösterildi.

Yeni kurallara göre, üye ülkeler vize serbestisi uygulamalarını askıya alabilmek için daha geniş ve esnek gerekçeleri öne sürebilecek.

'Göçmen girişi yaşanabilir' kaygısı

AB, vize serbestisi rejimi uyguladığı 60 ülkeden bazılarından düzensiz göçmen girişi yaşanmasından endişe ediyor.

AB Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson konuya ilişkin açıklamasında, geçen sene AB'ye vizesiz seyahat uygulamasının bulunduğu üçüncü ülkelerden yaklaşık 150 bin kişinin sığınma başvurusu yaptığını bildirerek, "Vizesiz seyahat böyle kullanılmamalı." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)