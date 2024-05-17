AB'de Geert Wilders'li koalisyon alarmı: Zorla sınır dışı uygulamasını istemiyorlar Koalisyon protokolünde sığınmacılarla ilgili atılması öngörülen adımlar Avrupa Birliği'nde tepkiyle karşılandı. Brüksel, "AB mevzuatının dışına çıkamazsınız" dedi.

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AA & Ensonhaber

Hollanda'da yeni koalisyon hükümetinde yer alacak olan Geert Wilders, Avrupa Birliği'nde (AB) kaşların çatılmasına sebep oldu.

Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi (PVV), Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Yeni Toplumsal Sözleşme Partisi (NSC) ve Çiftçi-Vatandaş Hareketi (BBB) ile koalisyon kuracak.

26 sayfalık koalisyon protokolüne göre, ülke tarihinin en sert iltica ve göç politikası uygulanacak.

Brüksel'i kara kara düşündürüyor

Sığınmacılar konusunda kısıtlamalar ve sıkı yöntemler belirlenecek, süresiz sığınma izni kaldırılacak ve geçici ikamet izninde düzenleme yapılacak.

Bu durum, AB'yi alarma geçirdi. Avrupa Komisyonu, Hollanda'nın 'AB mevzuatının dışına çıkamayacağı' ve 'şimdiye kadarki en katı' sığınma politikasını uygulayamayacağı konusunda uyardı.

"AB mevzuatının dışına çıkamazsınız"

Brüksel'de bir sözcü "AB mevzuatının dışına çıkamazsınız. Mevcut anlaşmalar ve mevzuatlar temelinde çalışıyoruz." dedi.

Öte yandan Wilders, yeni hükümetin AB sığınma sisteminden çıkma sözünü yerine getirmesinin 'yıllar' alabileceğini belirtti.

Zorla sınır dışı edilme ihtimali

Oturma izni verilmeyen mülteciler, en kısa zamanda gerekirse zorla sınır dışı edilecek.

Protokole göre dörtlü koalisyon hükümeti, Avrupa Komisyonu'ndan AB'nin iltica ve göç politikasına katılmama izni, daha fazla sınır kontrolü ve ikili statü sisteminin getirilmesini isteyecek.

Yabancı öğrenciler, hoparlörden ezan okunması...

Hollanda'ya eğitim için gelen yabancı öğrencilerin sayısında azalmaya gidilecek. Hoparlörden okunan ezanlar için yeni düzenleme getirilecek.