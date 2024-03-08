AB'de turizm COVID-19 öncesindeki seviyeleri geçti

AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2023 yılında Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde toplam gecelik turistik konaklama verilerini yayınladı.
Verilere göre, AB turizm sektörü geçen yıl hızlı toparlandı. AB ülkelerinde turistik tesislerde gecelik konaklama sayısı 2023 yılında, bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,1 artarak 2,9 milyara ulaştı.
2019'un üzerine çıktı
Böylece, 2023'te AB'de turistik konaklama sayısı salgın öncesi dönem olan 2019'un yüzde 1,4'ün üzerine çıktı.
Durma noktasına gelmişti
Öte yandan AB ülkelerinde turizm 2020 yılında, Kovid-19 salgını ve uygulanan sıkı tedbirler nedeniyle durma noktasına gelmişti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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