AB’den Balkanlar’da sınır değişikliği açıklaması

Konsey Başkanı Michel’e Balkanlar’da sınır değişikliği konulu belge gönderildiği iddiaları üzerine, AB komisyon Sözcüsü Mamer, söz konusu belgeyi görmediklerini söyledi.

Slovenya Başbakanı Janez Jansa'nın, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e Balkanlar'da sınır değişikliğiyle ilgili resmi olmayan belge gönderdiği iddialarına yönelik Avrupa Birliği (AB) kanadından açıklama geldi.

AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, günlük basın toplantısında konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Balkan ülkelerinin basınında bir süredir yer alan söz konusu belgeyi görmediklerini ifade etti.

“TUTUMUMUZ ÇOK AÇIKTIR”

Sınır değişikliği konusuyla ilgili fikirlerden haberleri olmadığını söyleyen Mamer, şu ifadeleri kullandı:

"AB'nin bu konudaki pozisyonu bellidir. Herhangi bir sınır değişikliğinden yana değiliz. Bence bu artık tamamen unutmamız gereken bir konu. Hangi belge geldiyse, gelecekse veya gelmeyecekse bu meselede tutumumuz çok açıktır."





BELGENİN İÇERİĞİNDEKİ MADDELER

İngilizce 'Batı Balkanlar-Daha ileriye' başlığıyla hazırlanan ve Slovenya medyasında sıklıkla bahsedilen belgenin içeriğinde ise şu maddeler yer alıyor:

- Bosna Hersek'in parçalanması,

- Bosna Hersek'in iki etnisiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Sırbistan'a bağlanması,

- Kosova'nın Arnavutluk ile birleşmesi.

“TÜRKİYE BÖLGEDEKİ BOŞLUKTAN FAYDALANIYOR”

Ayrıca belgede, Bosna Hersek'in AB üyeliğinin reddedilmesi gerektiği vurgulandı. Türkiye'nin bölgedeki boşluktan faydalandığı, özellikle Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'da son derece etkili olduğu maddesi yer aldı.

Belgenin Slovenya'nın resmi tutumu olmadığı ifade edilirken, eski Yugoslavya'nın karşılaştığı sorunlara bir 'çözüm' olduğu ileri sürülmüştü.