AB'den, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya yaptırım kararı

Avrupa Birliği bakanları, seçimlere hile karıştırdığı iddia edilen Lukaşenko'ya yaptırım uygulamayı kabul etti.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun son tartışmalı seçimlerde yaklaşık yüde 80 oy oranıyla yeniden seçilmesi tartışmaları beraberinde getirdi.

Seçimlerin ardından sokaklara dökülen Lukaşenko karşıtları, seçimlerde usulsüzlük yapıldığını savunuyor.

Ülkedeki gösterilerde polisle göstericiler arasında tansiyon zaman zaman yükseldi.

MAAS: LUKAŞENKO ŞİDDETE DEVAM EDİYOR

Avrupa Birliği (AB) bakanları, Lukaşenko'ya yaptırım için toplandı. Almanya Dışişleri Heiko Maas, gösteriler sırasında protestoculara şiddet uygulandığı gerekçesiyle Belarus Devlet Başkanı'na yaptırım uygulanmasını istedi.

Toplantı öncesinde konuşan Maas, "Daha önce olduğu gibi barış yanlısı göstericiler tutuklanıyor. Bu yüzden orada yaşananları değerlendirmeliyiz. Kabul etmeliyiz ki son toplantımızdan sonra hiçbir ilerleme kaydedilmedi. Lukaşenko rejimi, şiddete devam ediyor." diye konuştu.

YAPTIRIM KARARI ÇIKTI

AB bakanlarının toplantısında, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya yaptırım uygulanmasının kabul edildiği bildirildi.

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SEÇİMLERDE HİLE İDDİASI

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlamıştı.

Protestocular, yeni seçimin yanı sıra ülkede anayasa değişikliği talebinde bulunuyor.

Belarus’ta 1994'ten bu yana 5 defa art arda cumhurbaşkanı seçilen Lukaşenko, kazandığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra dün yemin ederek görevine başlamıştı.