AB'den dondurulan Rus varlıklarının geliriyle Ukrayna'ya 35 milyar euro krediye onay

İHA

Rusya-Ukrayna savaşında Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya yaptırım uygularken Ukrayna'yı destekliyor.

Ukrayna'ya çeşitli defalar kredi vererek maddi anlamda destekleyen AB ülkelerinin son attığı adım, çok konuşulacak cinsten.

AB ülkeleri, bu kez kendi sınırları içindeki dondurduğu Rus birikiminin faizinden Ukrayna'ya kredi verecek.

35 MİLYAR EURO KREDİYE ONAY ÇIKTI

Avrupa Parlamentosu, Ukrayna’ya Rus varlıklarıyla ödenecek 35 milyar euro kredi vermeyi kabul etti.

Geri ödemesi Rusya’nın Avrupa’daki dondurulmuş varlıklarından elde edilecek getirilerle yapılacak krediye ilişkin Avrupa Parlamentosundaki oylamada, 518 parlamenter lehte, 56 parlamenter de aleyhte oy kullandı.

Söz konusu kredi, Ukrayna’ya 50 milyar dolara kadar mali destek sağlanmasını hedefleyen G7 mali destek paketinin Avrupa Birliği (AB) tarafından sağlanan kısmını oluşturuyor.

Avrupa Parlamentosunun Ukrayna’ya Ekonomik Destek Raportörü Karin Karlsbro, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ukrayna, cesur vatandaşlarıyla yalnızca kendi mevcudiyeti ve özgürlüğü için değil, demokrasi, insan hakları, özgürlük ve uluslararası hukuku savunmak adına hepimiz için Rus saldırısına karşı direnmeye devam ediyor.



Mali desteğe duyulan ihtiyaç hem çok büyük hem de acil. Rusya, Ukraynalılara saldırmanın ve ülkenin altyapısını, şehirlerini, köylerini ve evlerini acımasızca yıkmanın bedelini ödemelidir. Ukrayna’yı yeniden inşa etmenin yükü, ülkenin yıkımından sorumlu olanlar, yani Rusya, tarafından karşılanacaktır.

AB'DE DONDURULMUŞ RUSYA MERKEZ BANKASI VARLIKLARI GELİRLERİ UKRAYNA'NIN KULLANIMINA SUNULUYOR

Yeni kurulan Ukrayna Kredi İşbirliği Mekanizması, AB’de dondurulmuş Rusya Merkez Bankası varlıklarından elde edilecek gelecekteki gelirleri Ukrayna’nın kullanımına sunuyor. Bu fonlar, Ukrayna’nın AB ve G7 ortaklarından alınan kredinin geri ödemesinde kullanılacak.

Kredi, Ukrayna’nın demokratik mekanizmaları etkin bir şekilde sürdürmesi, insan haklarına saygı göstermesi ve bir mutabakat zaptında belirlenecek diğer siyasi şartlara bağlılığına dayalı tutulacak. AB’nin katkıda bulunacağı nihai miktar, G7’deki diğer partnerlerin sağlayacağı kredilerin büyüklüğüne bağlı olarak değişebilecek.

AB Resmi Gazetesinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Teklif, AB üyesi hükümetler tarafından zaten onaylandığı için Avrupa Parlamentosundaki oylamanın ardından Avrupa Konseyi’nin de düzenlemeyi yazılı bir prosedürle kabul etmesi planlanıyor. Düzenleme, AB Resmi Gazetesinde yayınlandıktan sonraki gün yürürlüğe girecek.

RUSYA'YA AİT YAKLAŞIK 350 MİLYAR DOLARLIK VARLIK DONDURULMUŞTU

Batı ülkeleri, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başladığı 2022 yılı şubat ayından bu yana, büyük kısmı Rusya Merkez Bankası’na ait olmak üzere yaklaşık 300 milyar dolarlık Rus varlığını dondurmuştu.