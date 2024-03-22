AB’den Gazze’de acil insani ateşkes ve Refah çağrısı Avrupa Birliği (AB), Gazze'de derhal sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması için acil "insani ara" çağrısında bulundu ve İsrail'e, Refah'a kara saldırısı başlatmaktan kaçınması konusunda çağrıda bulundu.

AA

İsrail'in 7 Ekim'den beri abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırıları hız kesmeden sürerken AB liderleri, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nde Orta Doğu oturumunda bir araya geldiler.

Burada liderler, ortak bir bildiri üzerinde anlaştılar.

'Acil insani ara' çağrısı

Gazze'deki eşi benzeri görülmemiş sivil kayıplar ve acil insani durum karşısında büyük bir endişe duyulduğu belirtilen bildiride, "AB Konseyi, sürdürülebilir bir ateşkese, tüm esirlerin koşulsuz serbest bırakılmasına ve insani yardım sağlanmasına imkan verecek şekilde acil bir 'insani ara' çağrısında bulunur." ifadesi kullanıldı.

Bildiride, "AB Konseyi, Gazze'deki felaket niteliğindeki insani durum ve bu durumun başta çocuklar olmak üzere siviller üzerindeki orantısız etkisi ve yaklaşan kıtlık riski konusunda derin kaygı duyuyor." denildi.

Gazze'ye tüm yollardan tam, hızlı, güvenli ve engelsiz insani erişimin, sivil nüfusa hayat kurtarıcı yardım ve temel hizmetlerin geniş ölçekte sağlanması açısından hayati önem taşıdığı vurgulanan bildiride, "Sivillerin her zaman korunmasını sağlamak için nüfusun daha fazla yer değiştirmesini önlemek ve nüfusa güvenli barınak sağlamak için acil önlemler alınmalıdır." değerlendirmesi yapıldı.

Refah'a herhangi bir saldırıdan kaçınılması istendi

Bir bildiride, Refah'ta zaten felaket derecesinde olan insani durumu daha da kötüleştirebilecek İsrail'in kara saldırılarından kaçınması istendi.

Ayrıca, uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak'taki kararına saygı duyulmasının ve uygulanmasının önemi vurgulandı.

Bildiride, uluslararası insancıl hukuk ihlallerinin kapsamlı ve tarafsız bir şekilde soruşturulması ve sorumluların hesap vermesinin gerekliliği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) hayati rol oynadığı kaydedildi.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs

Bildiride ayrıca, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki duruma da değinilerek "AB, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki şiddetin derhal durdurulması ve kutsal mekanlara güvenli erişimin sağlanması çağrısında bulunuyor. AB Konseyi, aşırılıkçı yerleşimcilerin uyguladığı şiddeti, şiddetle kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri daha da genişletme yönündeki kararları kınanırken, bu karardan geri dönülmesi istendi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)