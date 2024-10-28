AB'den Gürcistan'a soruşturma çağrısı

DHA

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Konseyi tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Gürcistan'da seçimlerinin ardından yaşananların yakından izlendiği belirtildi.

Açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) liderliğindeki Uluslararası Seçim Gözlem Misyonu tarafından bildirilen ön bulguların seçimin ‘oy gizliliğinden taviz verildiği, usule ilişkin çeşitli tutarsızlıkların yaşandığı, seçmenlerin sindirildiği ve baskılandığına ilişkin haberlerin kamuoyunun sürece olan güvenini olumsuz etkilediği gergin bir ortamda’ düzenlendiğini gösterdiği bildirildi.

"USULSÜZLÜKLER AÇIĞA KAVUŞTURULMALIDIR"

Seçim usulsüzlükleri ve ihlallerine ilişkin iddiaların hızlı, şeffaf ve bağımsız şekilde soruşturulması çağrısı yapılan açıklamada, "Usulsüzlükler açıklığa kavuşturulmalıdır. Bu, seçim sürecine olan güvenin yeniden sağlanması için gerekli bir adımdır." denildi.