AB'den NATO mesajı: Ukrayna için birlikteliğimiz sarsılmaz Komisyon Başkanı von der Leyen, transatlantik dayanışmaya bağlılıklarını vurgulamaları gerektiğini söyledi. Leyen, Ukrayna için birlik olduklarını belirtti.

AA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, NATO'nun kuruluşunun 75'inci yılı dolayısıyla mesaj paylaştı.

Leyen, mesajında transatlantik dayanışmaya bağlılığı vurguladı.

"NATO, 75 yıldır Avrupa-Atlantik'te güvenlik ve istikrarın temeli olmaya devam ediyor." ifadesini kullanan von der Leyen, son bir yılda üye olan Finlandiya ve İsveç'le NATO'nun daha güçlü hale geldiğini vurguladı.

Ukrayna için 'sarsılmaz birlik'

Von der Leyen, Ukrayna için "sarsılmaz birlik" içinde olunduğunun altını çizerek, "Bu yıl dönümünde transatlantik dayanışmaya bağlılığımızı vurgulayalım." çağrısını yaptı.

NATO'nun 75. yılı

NATO'ya üye 32 ülkenin dışişleri bakanı, Brüksel'deki karargahta 2 günlük toplantı için bugün ve yarın bir araya gelecek.

İlk gün, temmuzda Washington'da yapılacak NATO zirvesine hazırlıkları, Ukrayna'ya desteği artırmayı ve sürdürülebilir hale getirmeyi ele alacak bakanlar, yarın yıl dönümü kutlaması törenine katılacak.

AB'yi temsilen Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de toplantıların bir kısmında bulunacak.

Sayı 32'ye yükseldi

İsveç'in 7 Mart'ta üye olmasının ardından hem NATO hem AB üyesi olan ülkelerin sayısı 32'ye çıkmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)