AB'den Nijerya'ya terörle mücadele için 300 milyon euroluk hibe

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Avrupa Birliği (AB), Nijerya'nın terörle mücadelesine destek amacıyla 300 milyon euroluk hibe sağlayacağını açıkladı.

AB'nin Nijerya ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu nezdindeki Büyükelçisi Gaulter Mignot, bir programda yaptığı açıklamada, AB'nin terörle mücadelede Nijerya ile güçlü bir ortaklık kurduğunu belirtti.

300 MİLYON EUROLUK HİBE SAĞLANACAK

AB'nin Nijerya'nın terörle mücadelesine destek amacıyla 300 milyon euro hibe sağlayacağını kaydeden Mignot, yardımın özellikle ülkenin kuzeydoğu ve kuzeybatı bölgelerinde terörün temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik olduğunu ifade etti.

Mignot, AB ile Nijerya'nın Küresel Terörle Mücadele Forumu üyesi olduğunu hatırlatarak GCTF üyesi ülkeler gibi kuruluşlar arasındaki iş birliğinin, şiddet içeren aşırılık ve onun kök nedenleriyle mücadelede koordineli çabaların önemini ortaya koyduğunu dile getirdi.

"ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI ANCAK DAHA FAZLA YATIRIMA İHTİYAÇ VAR"

Nijerya'nın kuzeydoğusunda son 15 yıldır süren çatışmaların, sadece can kayıplarına ve kitlesel yerinden edilmelere değil, aynı zamanda Çad Gölü havzası genelinde yıkıcı etkilere yol açtığına dikkati çeken Mignot, hükümetin terörle mücadelede önemli adımlar attığını ancak daha fazla çalışma ve yatırıma ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Mignot, Nijerya'nın mevcut strateji ve politikalarını gözden geçirme girişimini 'karmaşık bir olgu olan şiddet yanlısı aşırılıkla mücadelede hayati bir adım' olarak değerlendirdi.