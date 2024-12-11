AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi

DHA

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rusya'ya yönelik ambargolara devam ediyor.

Bu kapsamda 15'inci yaptırım paketi üzerinde anlaşma sağlandı.

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Macaristan'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “AB ülkelerinin büyükelçileri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına tepki olarak 15'inci yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya vardı” ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, yeni paketin mevcut yaptırım listesine daha fazla kişi ve kuruluş eklediği kaydedilerek, ihracat kısıtlamalarını aşarak Rusya'nın askeri ve teknolojik gelişimine dolaylı biçimde katkıda bulunan Rusya ile üçüncü ülkelerdeki kuruluşların da hedefe alındığı vurgulandı.

LEYEN: AB VE G7 KREMLIN'E BASKI YAPMAYA DEVAM ETMEKTE KARARLI

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuyla ilgili paylaşımında, “AB ve G7 ortakları Kremlin'e baskı yapmaya devam etmekte kararlı. Özellikle Rusya'nın gölge filosunu hedef alan 15'inci yaptırım paketimize ilişkin anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum” dedi.

RUSYA'YA UYGULANAN YAPTIRIMLAR

AB, şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 14 yaptırım paketi yürürlüğe koydu.

Rusya'ya yönelik yaptırımlar, ticaret, finans, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünleri de içeren geniş bir yelpazeye yayılıyor.

Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye ithalatına yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da yaptırımlar arasında yer alıyor.