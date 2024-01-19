AB'den şiddete başvuran Yahudi yerleşimcilere karşı adım: Yaptırımlar hazırlanıyor Brüksel, yaptırım uygulayacağı Yahudi yerleşimcilerin listesini hazırladı. Birçok AB ülkesinin, yaptırım kararını desteklediği belirtiliyor.

AA & Ensonhaber

İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler, yasa dışı yerleşimcilerin baskısıyla karşı karşıya kalmış durumda.

Tel Aviv yönetimi, Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerini artırmanın yollarını ararken, mevcut illegal bölgelerde yer alanlar şiddete başvuruyor.

Avrupa Birliği'nin (AB), işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere karşı şiddet eylemlerinde bulunan Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulayacağı iddia edildi.

Brüksel merkezli "EU Observer" sitesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşimciler ve Hamas ile ilişkili kişilere yönelik AB vize yasağını da içeren yaptırım planı, AB Konseyindeki insan hakları ve Orta Doğu uzman gruplarında tartışılıyor.

Yaptırım uygulanacak Yahudi yerleşimcilerin listesi hazır

Fransa'nın başını çektiği iddia edilen bazı AB ülkeleri, haklarında yaptırım kararı alınması önerilen Yahudi yerleşimcilerin listesini uzman gruplarına sundu.

Yaptırım kararının AB üyesi birçok ülke tarafından desteklendiği öne sürülürken, yaptırımların 22 Ocak'ta yapılması planlanan AB Dışişleri Konseyi'nden önce açıklanması beklenmiyor.

Ciddi insan hakları ihlalleri

Bir başka diplomat ise yaptırım planı hakkında ilerleme kaydedildiğini aktararak yaptırımların yaklaşık bir düzine Yahudi yerleşimcinin "ciddi insan hakları ihlallerinin sorumluları" listesine eklenmesini içerdiğini ifade etti.

Öte yandan, bu hafta Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar'a yaptırım uygulanacağını duyuran AB, üzerinde çalışılan planla Hamas ile ilişkili kişilere yaptırımları artırmayı hedefliyor.

Yahudi yerleşimci terörü artıyor

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 690 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşimleri yasa dışı sayılıyor.

Batı Şeria, sık sık İsrail güçlerinin koruması altındaki silahlı Yahudi yerleşimcilerin baskınları ve saldırılarına tanık oluyor.

Saldırılarda çarpıcı artış

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğinde 2022 sonunda işbaşına gelen koalisyon hükümetinde aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimlerin kritik görevlere getirilmesiyle bu saldırılar daha da arttı.

Yerleşimcileri şiddete teşvik ediyorlar

Filistinlilere yönelik ırkçı, ayrımcı eylem ve söylemleriyle tanınan her iki bakan da uluslararası hukuka aykırı bu Yahudi yerleşim birimlerinde yaşıyor.

Yahudi yerleşimcileri şiddete teşvik etmeleriyle ve hatta bu şiddet eylemlerine bizzat katılmalarıyla tanınıyorlar.