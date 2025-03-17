AB'den Suriye'ye 2025-2026 için 2,5 milyar euroluk taahhüt

AA

Avrupa'da Suriye zirvesi..

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB tarafından düzenlenen Suriye konulu 9. Brüksel konferansının açılışında konuştu.

2025 ve 2026 yılları için ülkede ve bölgedeki Suriyelilere yönelik 2,5 milyar avroluk taahhütte bulunduklarını bildiren Leyen, "Suriye, yeni bir ülke. Bugün Suriye halkının hayalleri ve özlemleri artık askıya alınmış değil. Suriye'nin umudu on yıllardır ilk kez gerçeğe dönüşebiliyor." dedi.

Leyen, Esad rejiminin devrilmesinden yana yeni yönetim tarafından birçok cesaret verici adım atıldığını söyledi.

Von der Leyen, 6 Mart'ta Lazkiye'de meydana gelen olaylara değinerek, "Suriye otoritelerinin failleri adalete teslim etme, azınlıkları koruma ve kapsayıcı bir hükümet kurma taahhüdü uzlaşma için hayati önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"SURİYE HALKININ HER ADIMDA YANLARINAD OLACAĞIMIZI BİLMESİNİ İSTİYORUZ"

AB'nin sürece yapıcı katkı vermeye hazır olduğunu vurgulayan von der Leyen, şöyle devam etti:

Bu hedefleri ve başarılı bir geçişi desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bugün burada bu yüzden toplandık. Suriye halkının her adımda yanlarında olacağımızı bilmesini istiyoruz. Bu yüzden, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin ilk kez aramıza katılması çok önemli.

Şeybani'ye hitap eden von der Leyen, "Halkınızın ihtiyaçları ve devlet kurumlarını yeniden inşa etme planlarınız hakkında sizden bilgi almak istiyoruz. Kapsayıcı bir siyasi geçişe doğru attığınız her yeni adımda, sizinle birlikte ilerlemeye hazırız. Avrupa üzerine düşeni yapmaya hazır." dedi.

"SURİYELİLERE YÖNELİK TAHHÜDÜMÜZÜ 2,5 MİLYAR EUROYA ÇIKARIYORUZ"

Von der Leyen ilk olarak en acil ve insani ihtiyaçları ele almaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

Sosyo-ekonomik iyileşmeyi desteklemek istiyoruz. Kapsayıcı bir siyasi geçişi de desteklemek istiyoruz. 1,5 milyon Suriyeli bu yıl ülkelerine geri dönebilir. Şu anda Suriye içinde yerinden edilmiş olan iki milyon kişi daha potansiyel olarak evlerine dönebilir. Bugün, ev sahibi ülkeler ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarıyla birlikte bu süreçte onlara destek olmak için çalışıyoruz. Temel hizmetler yeniden sağlanmalı. Elektrik günde sadece birkaç saat kullanılabiliyor. Yeterli içme suyu yok. Suriyeli çocuklar okula geri dönebilmeli. Tüm bunlar normal ve onurlu bir hayatı yeniden inşa etmek için hayati önem taşıyor. İster hala yurtdışında olsunlar, ister eve dönmeye karar versinler, Suriyelilerin daha fazla desteğe ihtiyacı var.



Bugün 2025 ve 2026 için ülkede ve bölgedeki Suriyelilere yönelik taahhüdümüzü 2,5 milyar euroya kadar çıkarıyoruz. Bugün burada bulunan herkesi aynısını yapmaya çağırıyoruz. Çünkü bu kritik zamanda, Suriye halkının bize her zamankinden daha fazla ihtiyacı var.

Yeniden yapılanma için gerekli yatırımları çekmek için ülkeye destek verileceğini dile getiren von der Leyen, "Suriye, Orta Doğu'nun ekonomik güçlerinden biriydi. Yeni bir Suriye'nin iyileşmesi ve büyümesi için ortak olmak istiyoruz." dedi.

"BUGÜN SURİYE İÇİN YENİ BİR SAYFA AÇILDI"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da bugün Suriye için yeni bir sayfa açıldığını söyledi.

Kallas, AB'nin taahhütlerini şöyle bildirdi:

Bu bağlamda, bugün AB'nin 2025 için 720 milyon eurodan fazla taahhütte bulunuyor olmasından memnuniyet duyuyorum. Bu, Suriye'deki nüfusun yanı sıra Lübnan, Ürdün ve Irak'taki Suriyeli mülteciler ve onların savunmasız ev sahibi topluluklarına da destek sağlayacaktır.



Bu, geçen yılki taahhütlere kıyasla 160 milyon eurodan fazla bir artışa denk geliyor. Türkiye'deki Suriyeli mülteciler ve savunmasız ev sahibi topluluklara yönelik 2025 için 750 milyon euro taahhütte bulunuyoruz.

Bu konferansın sadece taahhütlerden ibaret olmadığını vurgulayan Kallas, aynı zamanda kapsayıcı bir Suriye için kolektif destek mesajı verildiğini vurguladı.

SURİYE KONULU BRÜKSEL KONFERANSLARI

AB'nin 2017'den bu yana her sene düzenlediği Suriye konulu Brüksel Konferansının dokuzuncusu "Suriye’de geçiş sürecinin başarıya ulaşmasını sağlamaya yönelik ihtiyaçların karşılanması" temasıyla düzenleniyor. Konferansa Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz katılıyor.

AB geçen seneki konferansta 2,12 milyar avroluk taahhütte bulunmuş, tüm katılımcıların toplam hibe ve kredi miktarı ise 7,5 milyar avro olarak duyurulmuştu.