AB'den Trump yönetimine 'Grönland' yanıtı: Müzakereye açık değil

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Kallas, bakanların ABD ile ilişkiler konusunu ele aldığını belirtti.

"GRÖNLAND'I DESTEKLİYORUZ"

Trump yönetiminin pazarlık dilini benimsediğini, AB'nin de bu şekilde karşılık vermesi gerektiğini ifade eden Kallas, "Grönland konusunda müzakere etmiyoruz. Elbette üye ülkemiz Danimarka'yı ve özerk bölgesi Grönland'ı destekliyoruz." dedi.

Kallas, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu AB Dışişleri Bakanları Toplantısına davet ettiğini, kendisinin de Washington'ı ziyaret etmeye istekli olduğunu bildirdi.

YENİ ABD YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Yeni ABD yönetimine ilişkin Kallas, şunları kaydetti:

Gücümüzün ne olduğunu da hesaba katmalıyız. Biz ekonomik gücüz. Amerika ile çok fazla iç içe geçmiş durumdayız. Güvenlikle ilgili ilişkilerde de öyle. Yani Amerika'nın da Avrupa'da çıkarları var. Çok fazla iç içe geçmiş durumdayız ve bu da bizim de elimizde bir şeyler olduğu anlamına geliyor. 'Birisi bize ne yapacağımızı söylüyor ve biz de onu takip ediyoruz' gibi bir durum söz konusu değil. Biz de güçlüyüz ve ne olursa olsun, ortaklarımızla konuşurken, aynı zamanda rakiplerimize karşı harekete geçerken kendi gücümüzü hafife almamalıyız.