AB'den Türkiye değerlendirmesi: Birlikten uzaklaşıyor

Her fırsatta Türkiye'yi AB'ye üyeliği ile olan ihtimaliyle tehdit eden AB Başkanı, Türkiye'nin gün geçtikçe AB'den uzaklaştığını söyledi.

Doğu Akdeniz’deki gelişmeler konusunda şu ana kadar sessizliği ile dikkat çeken Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sessizliğini bozdu.

Ursula Von Der Leyen, Doğu Akdeniz krizi ile ilgili arka planda görüşmelerin sürdüğünü, Türkiye'ye yaptırım konusunun Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'ndaki toplantıda ele alınmadığını söyledi.

TÜRKİYE, AB'DEN UZAKLAŞIYOR

Doğu Akdeniz’deki gelişmeler konusunda şu ana kadar açıklama yapmayan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Türkiye önemli bir komşu ve her zaman öyle olacak ancak harita üstünde yakın olsak da aramızdaki mesafenin büyüdüğü görülüyor.” dedi.

MÜZAKERELERE DEVAM ETMEK İÇİN...

Türkiye’nin aday ülke statüsünü görmezden gelen bir söylem benimseyen Von der Leyen, “Doğu Akdeniz’de gerginliğin düşürülmesi hepimizin ortak çıkarınadır. Son günlerde Türkiye’nin arama gemisinin limana dönmesi bu yöndeki olumlu bir adımdır. Tek taraflı adımlardan kaçınılması ve iyi niyetle müzakereleri devam ettirmek istikrar ve kalıcı çözüme tek çıkar yoldur.” diye konuştu.