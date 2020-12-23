AB'den Türkiye'deki mültecilere 485 euro milyon fon

AB Komisyonu Türkiye'deki mültecilere 485 milyon euroluk fon sağlayacak.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun, 2021 yılında Türkiye’deki mültecileri desteklemek için yürütülen projelere fon sağlayacağı açıklandı.

Avrupa Birliği Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’deki mültecilerin temel ihtiyaçlarını karşılanması ve mülteci çocukların eğitimleri için fon sağlayan iki programın genişletildiği belirtildi.

485 MİLYON EURO

Söz konusu programlar kapsamında Türkiye'de yaşayan mültecilere yönelik 2021 yılı içerisinde 485 milyon euro fon sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, sağlanacak fonla birlikte 1,8 milyon mültecinin ihtiyaçlarının karşılanacağı ve 700 binden fazla çocuğun da eğitimine destek sağlanacağı bildirildi.

TÜRKİYE'DE 4 MİLYON MÜLTECİ YAŞIYOR

Paranın aktarılacağı fonlar, Kızılhaç ve UNICEF ortaklığıyla Türk Kızılayı tarafından yönetiliyor.

Türkiye'de, yaklaşık 4 milyon mülteci yaşarken, bu mültecilerin yüzde 70'ini kadın ve çocuklar oluşturuyor.