AB'den Ukrayna için çağrı: Savunma sanayiini güçlendirmeliyiz Borrell, "Ukrayna'ya askeri yardım sağlamanın yeni yollarını keşfetmemiz gerek" dedi.

AA

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'ya destek sağlanması çağrısında bulundu.

Borrell, Brüksel'de düzenlenen AB-Ukrayna Savunma Sanayileri Forumu'nda konuştu.

AB ve Ukrayna'nın savunma sanayiinden aktörleri buluşturan etkinliğe 25 farklı ülkeden 140'tan fazla firmanın katıldığını ifade eden Borrell, Ukrayna'nın endüstrisinin kapasitesini, Avrupa'nınki ile eşleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Borrell, böylece üretimi doğrudan Ukrayna'da sağlamayı ve ülkenin ihtiyaç duyduğu mühimmatın daha fazla miktarda ve daha hızlı üretimi için Avrupa finansmanını kullanma fırsatlarının neler olduğunu görmeyi amaçladıklarını belirtti.

AB Yüksek Temsilcisi, "Üretimin Ukrayna'da AB firmalarının desteklediği Ukraynalı firmalar tarafından yapılabilmesi önemli. Nakliye maliyetlerinden tasarruf ederiz, üretimi gerektiği yerde, anında yaparız." diye konuştu.

"Ukrayna'ya askeri yardım sağlamanın yeni yollarını keşfetmemiz gerek"

Borrell, askeri yardımların finansmanı için Avrupa Barış Fonu içerisinde 5 milyar euroluk yeni "Ukrayna Fonu"ndan faydalanıldığını anımsatarak şunları söyledi:

Üye ülkeler Rusya'nın dondurulan varlıklarından kaynaklanan gelirlerin kullanılması konusunda anlaşmaya vardıklarında, kaynaklar, acil askeri ihtiyaçlara yönelik olarak Ukrayna'ya ve doğrudan savunma sanayisine yönlendirilecek. Bu benim kesin niyetimdir.



Ukraynalıların kendi topraklarında yapabilmelerini sağlamak için bu paranın Ukrayna'ya yönlendirilmesi gerekiyor. Nakliye maliyetlerinden ve gecikmelerden tasarruf etmek için daha yaratıcı olmamız ve Ukrayna'ya askeri yardım sağlamanın yeni yollarını keşfetmemiz gerek.

"Yeni bir silahlanma yarışının içindeyiz"

Toplantıya çevrim içi katılan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da şöyle dedi:

Zamana karşı bir yarış içerisindeyiz. Bunu söylemekten nefret ediyorum ama şimdiden yeni bir silahlanma yarışının içindeyiz.

Ortak savunma sanayii alanı vurgusu

Ukrayna'nın ve AB'nin savunma sanayii kapasitelerinin genişletilmesinin siyasi irade meselesi olduğunu belirten Kuleba, şu ifadeyi kullandı:

AB ile ortak ve aday ülkeler içerisinde ortak bir savunma sanayii alanı yaratmanın önemini vurgulamaya devam ediyorum.

"Üretim kapasitemiz mali kaynaklarımızın çok üzerinde"

Kuleba, "Ne kadar çok ortak proje olursa o kadar iyi." dedi ve ekledi:



Bu arada, Ukrayna savunma işletmelerine yatırım yapmak, Ukrayna'ya daha fazla silah sağlamanın harika bir yoludur.



Üretim kapasitemiz mali kaynaklarımızın çok üzerindedir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)