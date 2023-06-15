AB'den Ukrayna'ya 72 milyar euroluk yardım hazırlığı AB, Ukrayna'ya 2024-2027 yılları için toplam 72 milyar euroluk bir mali yardım paketi hazırlıyor.

AA

Rusya-Ukrayna savaşı 2. yılında devam ediyor.

Bu savaşta Avrupa'nın büyük desteğini alan Ukrayna'ya yönelik bir maddi destek paketi daha geliyor.

Politico internet sitesinde yer alan habere göre, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna için yeni bir yardım paketi hazırlamaya başladı.

4 yılda 72 milyar euro yardım

Paket kapsamında, Ukrayna'ya 2024-2027 döneminde her yıl 18 milyar olmak üzere toplam 72 milyar euro kaynak sağlanacak.

AB'nin uzun vadeli bütçesi kapsamında kurulacak özel bir mekanizma aracığıyla verilecek yardım; hibe ve kredilerden oluşacak. Bu destekle Ukrayna'nın bütçe harcamalarının dengelenmesi ve ülkenin yeniden inşasına katkı sağlanması hedeflenecek.

Paket, yolsuzlukla mücadele ve yapısal reformlar gibi çeşitli alanlarda koşullar içerecek.

Ukrayna ekonomisinde yüzde 30 daralma

Ukrayna ekonomisi, savaşla birlikte geçen yıl yaklaşık yüzde 30 küçülmüştü.

Dünya Bankası, Ukrayna'nın yeniden inşasının 411 milyar doları bulabileceğini öngörüyor.

AB, daha önce Ukrayna'ya 2023 yılında 18 milyar euro mali yardım sağlama kararı almıştı.