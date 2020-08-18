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    AB'den vize engeline yalanlama geldi

    AB'den vize engeline yalanlama geldi

    Avrupa Birliği Komisyonu basın birimi, Türkiye vatandaşlarına turist vizesinin süresiz durdurulması haberini yalanladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2020 - 06:14
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    AB'den vize engeline yalanlama geldi

    Geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında Avrupa Birliği'nin Türkiye vatandaşlarına Avrupa turist vizesini süresiz durdurduğunu yönünde haberler çıkmıştı.

    Avrupa Birliği, Türkiye vatandaşlarına Avrupa'ya seyahat için gerekli olan Schengen'i süresiz durdurduğu iddialarını yalanladı.

    AB den vize engeline yalanlama geldi #1

    "KOMİSYONUN HERHANGİ YENİ BİR ÖNERİSİNDEN HABERDAR DEĞİLİZ"

    Açıklama, AB Komisyonu basın biriminden yapıldı.

    Yapılan açıklamada, "Komisyonun herhangi yeni bir önerisinin olduğu konusundan haberdar değiliz" denildi ve daha fazla bilgi verilmedi.

    Avrupa Birliği, koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelere birlik sınırlarına giriş engeli uyguluyor.

    AB den vize engeline yalanlama geldi #2

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