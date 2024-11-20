Haber Merkezi

İngiliz asıllı Amerikalı oyuncu Michael Malarkey, katıldığı bir programda sergilediği protestoyla gündem oldu.

Ünlü aktör, İsrail askerlerine ücretsiz yiyecek ve içecek desteği sağlayan Starbucks’ı boykot etti.

STARBUCKS KAHVESİNİ ÇÖPE ATTI

Program sırasında önüne koyulan Starbucks kahvesini fark eden Malarkey, kahveyi içmeyi reddetti.

Ünlü oyuncu, kahveyi alıp çöpe atarak tepkisini gösterdi.

"SİZ DE BOYKOT ETMELİSİNİZ"

Malarkey, Starbucks'ı boykot ettiğini ifade ederek, "Özür dilerim, Starbucks olduğunu fark etmedim. Ben Starbucks kahvesi içmiyorum. Ben Starbucks'ı boykot ediyorum. Siz de etmelisiniz" dedi.

Malarkey'in hareketi sosyal medyada geniş yankı uyandırırken birçok kişi tarafından destek mesajları aldı.