ABD'li askeri analist Macgregor'dan Türkiye yorumu: İsrail'in kıyameti olurlar Hamas ve İsrail arasındaki savaşı yorumlayan ABD'li askeri analist Douglas Macgregor, "Türkler isterse bölgeye 2 milyon asker yığar. Eğer İsrail Gazze'ye girerse bu onlar için kıyamet olur." dedi.

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ensonhaber.com

İsrail abluka altındaki Gazze Şeridi'ni kana bulamaya devam ediyor.

7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e baskınlarıyla başlayan Gazze bombardımanlarında binlerce sivil hayatını kaybetti.

İsrail bu kapsamda bölgede sivil yerleşim alanları gözetmeksizin çocukları dahi gözünü kırpmadan katletti.

"Bir dünya savaşının eşiğindeyiz"

Bölgeyle ilgili analizleriyle dikkat çeken ABD'li askeri analist Douglas Macgregor, Amerikalı eski hukukçu Andrew Napolitano'na konuk olarak, Gazze'deki gelişmeler hakkında yorumlarda bulundu.

İsrail'in Gazze'ye kara harekatı düzenlemesi halinde başarısız olacağını belirten Macgregor şöyle konuştu:



"Bölgedeki diğer ülkeler dünyanın geri kalanı gibi İsrail'den, Avrupa da artık bizden bıktı. Demek istediğim bir dünya savaşının eşiğindeyiz. Anlaşılması gereken bu. İsrail Gazze'ye kara harekâtı yaparsa ki istenen başarı sağlanamayacaktır. Ama yine de istekli gözüküyorlar. Girerlerse sadece asker kaybetmekle kalmayacaklar Hamas'ı da tamamen yok edemeyecekler."

"Erdoğan dünyadaki sünni askeri ittifakın fiili lideridir"

Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerine değine Macgregor şunları söyledi:



"Bölgenin geri kalanı savaş için hazırlanacak. İran İsrail'e füze atamayacak çünkü İsrail nükleer füze ile karşılık vereceğini açıkladı. Fakat Türkiye farklı. Türklerin İsrail ile iyi bir hatırası da yok. Daha bir kaç yıl önce Gazze'ye yardıma giden gemileri İsrail tarafından basılıp içerisindeki insanlar öldürüldü. Böyle bir şey Türklerde İsrail için destek ve dostluk tohumları ekmeyecektir. Ve unutmayın Erdoğan dünyadaki sünni askeri ittifakın fiili lideridir."

"İsrail Gazze'ye girerse bu onlar için kıyamet olur"

Türklerin bölgeye 2 milyon asker yığabileceğini söyleyen Macgregor, sözlerinin devamında şöyle konuştu:

