ABD'li avukat, Zoom'daki duruşmada yanlışlıkla kedi filtresi kullandı

Duruşmada talihsizlik yaşayan avukat, kedi filtresini ekrandan kaldırmayı başaramadı.

ABD'de Teksas 394. Bölge Mahkemesi tarafından, koronovirüs salgını nedeniyle video konferans platformu Zoom üzerinden yapılan duruşmada ilginç anlar yaşandı.

Zoom üzerinden yapılan duruşmada, avukat Ron Ponton'un yüzünün görünmesi gereken ekranda üzgün bakışlı bir kedi filtresi çıktı.

"KEDİ DEĞİLİM"

Ekrandaki kedi filtresini kaldırmakta zorlanan avukat, "Burada, yayındayım. Kedi değilim." dedi.

Asistanı yardımıyla filtreyi kaldırmaya çalışan Ponton, filtreyi kaldırmayı başaramayınca duruşmaya bu şekilde devam edebileceğini söyledi.

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YARGIÇ TAVSİYESİ

Öte yandan duruşmayı yürüten Teksas 394. Bölge Mahkemesi Yargıcı Roy Ferguson'un bu komik anları paylaştığı video, sosyal medyada hızla yayıldı.

Yargıç Ferguson, paylaşımında, "Çevrim içi duruşmaya katılmadan önce, bir çocuk bilgisayarınızı kullandıysa filtrelerin kapalı olduğundan emin olmak için Zoom video seçeneklerini kontrol edin." tavsiyesinde bulundu.