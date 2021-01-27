ABD'li başkan, maske takmadığı için uyaran kişiye biber gazı sıktı

Girdiği bir restoranda maske takmaması nedeniyle tepki çeken Portland Demokrat Belediye Başkanı Ted Wheeler, kendisini uyaran bir şahsa biber gazıyla müdahale etti.

ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Portland'ın Demokrat Belediye Başkanı Ted Wheeler'ın, bir tartışma yaşadığı ortaya çıktı.

Olay, ABD'li başkan Ted Wheeler'ın, pazar gecesi gittiği bir restoranda maske takmaması üzerine uyarılmasıyla başladı.

Ted Wheeler, kurallara uymayarak restoranda bulunduğu için kendisini suçlayan bir şahsın yüzüne biber gazı sıktı.

ÖFKELİ VATANDAŞLA KARŞILAŞTI

Russia Today'in (RT) haberine göre Wheeler, yemekte eski Belediye Başkanı Sam Adams'ın kendisine eşlik ettiği bardan çıkarken öfkeli bir vatandaşla karşı karşıya kaldı.

YEMEK YERKEN FOTOĞRAFININ ÇEKİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Wheeler arabasına doğru yöneldiğinde, kendisi de maskesiz olan adam, belediye başkanını yemek yerken fotoğrafladığını iddia etti ve muhatabının içeride maske takmayarak şehrin koronavirüs kurallarını ihlal ettiğini savundu.

BAŞKAN, İFADE VERDİ

Oregonian gazetesinin elde ettiği rapora göre Wheeler, hadiseyle ilgili polise verdiği ifadede, "Arabama yaklaşmıştım. Bu kişi yanıma geldi. Maskesi yoktu ve hemen karşımda durup beni videoya çekti. Kişisel güvenliğimden kaygı duymaya başladım. Geri çekilmesi gerektiğini açıkça söyledim ama yapmadı. Yakın mesafede durdu. Ben de biber gazı spreyini çıkarıp gözlerine doğru sıktım." dedi.

Wheeler, bu eylemi öncesinde karşı tarafı uyardığını söylese de yerel bir medya kuruluşu tarafından edinilen ses kaydında, bu tür bir bilginin olmadığı belirtildi. Kayda göre ikili arasındaki anlaşmazlık, hışırtılı bir sesle kesilmişti.

SU ŞİŞESİ FIRLATTI

Adama spreyle müdahale eden Wheeler'ın, 40 yaşlarındaki bu kişiye gözlerini yıkaması için bir de su şişesi fırlattığı ve sonra hızla olay yerinden ayrıldığı ifade edildi.

Oregonian'a göre Wheeler, ayrıca söz konusu mekanda Adams'la kapatılmış bir bölmede yemek yediklerini ve bu yüzden koronavirüs kurallarını ihlal etmediklerini söyledi.

BAŞKANLARIN HER GECE DIŞARI ÇIKTIĞINI SÖYLEDİLER

Olayın duyulmasıyla birlikte Wheleer eleştirilerin hedefi olurken, kimileri belediye başkanının pandemi sırasında her gece dışarı çıktığını söyledi.

BİBER GAZI SPREYİNİN YASA DIŞI OLDUĞU SÖYLENDİ

Bazıları da Wheleer'ın biber gazı spreyi kullanmasının "yasa dışı" olduğunu belirterek, böyle bir eylemde bulunmuş kişinin "bir otobüs sürücüsü, öğretmen ya da bakkal olması halinde muhtemelen belediye başkanına gösterildiği gibi hoşgörüyle karşılaşmayacağını" ifade etti.