ABD'li bilim insanları araştırdı! Aralıklı oruç diyeti yapanlarda ölüm riski yüzde 91 Amerikan Kalp Derneği’nin (AHA) tıp konferansında sunulan analiz araştırmasının ilk sonuçlarına göre, bir diyet modeli olan araklı oruç yönteminde günde sadece 8 saatlik bir zaman diliminde yemek yiyen kişilerin, kardiyovasküler hastalıktan ölüm riskinin yüzde 91 daha yüksek olduğu belirtildi.

DHA

Zayıflamak için birçok yöntem deneyen kişilerin son zamanlarda yeni favorisi "İntermittent fasting" adıyla bilinen "aralıklı oruç" yöntemi.

En az 8 saat hiçbir şey yememe ilkesine dayanan aralıklı oruç diyeti şekeri düşürmeden yağ yakımını hızlandırması nedeniyle son dönemin en popüler kilo verme yöntemlerinden birisi.

Ancak yapılan bir araştırma bunun sağlığa zararlı olduğunu belirtti.

Yüzde 91 ölüm riski

Şangay Jiao Tong Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bilim insanları tarafından 20 binden fazla yetişkinin verileri üzerinde yapılan analiz araştırmasında, bir tür aralıklı oruç olan 8 saatlik zaman kısıtlamalı beslenme programını takip edenlerin, kardiyovasküler hastalıktan ölüm riskinin yüzde 91 daha yüksek olduğu belirtildi.

Araştırma, ABD’nin Chicago kentinde Amerikan Kalp Derneği tarafından düzenlenen Epidemiyoloji ve Önleme Konferansı’nda 18 Mart’ta sunuldu.

Açıklamada bilimsel araştırmanın henüz hakem onayından geçerek tıp dergisinde yayınlanmadığının altı çizildi.

"Kardiyovasküler hastalık nedeniyle risk yüksek"

Araştırmayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Tüm yiyeceklerini günde 8 saatten daha az bir süre boyunca yiyen kişilerde kardiyovasküler hastalık nedeniyle ölüm riski yüzde 91 daha yüksekti. Kalp hastalığı veya kanserle yaşayan kişilerde kardiyovasküler ölüm riskinin arttığı da görüldü.



Mevcut kardiyovasküler hastalığı olan kişiler arasında, günde 8 saatten az olmamak kaydıyla 10 saatten az yemek yemenin de kalp hastalığı veya felç nedeniyle ölüm riskinin yüzde 66 daha yüksek olmasıyla ilişkili olduğu görüldü.

"Daha kısa yeme süresi daha uzun yaşamakla ilişkili değil"

Araştırmada ekibinden Profesör Victor Wenze Zhong "8 saatlik, zaman kısıtlamalı bir beslenme programını takip eden kişilerin kardiyovasküler hastalıktan ölme olasılığının daha yüksek olduğunu bulmak bizi şaşırttı. Her ne kadar bu tür bir diyet, potansiyel kısa vadeli faydaları nedeniyle popüler olsa da araştırmamız, günde 12-16 saatlik tipik yemek yeme süresiyle karşılaştırıldığında, daha kısa yeme süresinin daha uzun yaşamakla ilişkili olmadığını açıkça gösteriyor" dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)