Euro
9.7855
0.17%
Dolar
8.1299
0.28%
Altın
466.44
0.56%
Borsa
1.365
0%
Bitcoin
451.005
2.27%
EXEN Coin
26.10
1.59%
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    ABD'li Büyükelçi Geoffrey Pyatt, Yunanistan üzerinde F-16 ile uçtu

    Yunanistan'da savaş uçağına binen Pyatt, tatbikata gururla katıldıklarını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2021 - 08:51
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 09:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'li Büyükelçi Geoffrey Pyatt, Yunanistan üzerinde F-16 ile uçtu

    Yunanistan'da 12 Nisan'da başlayan "Iniohos 2021" hava tatbikatı, 22 Nisan'da sona erecek.

    ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, tatbikat kapsamında dün Andravida Hava Üssü'nü ziyaret etti.

    YUNANİSTAN'DA F-16'YA BİNDİ

    F-16 savaş uçağının kokpitine binen Pyatt, Yunanistan üzerinde gerçekleştirilen uçuşa katıldı.

    Pyatt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "ABD'nin Avrupa ve Afrika Hava Kuvvetleri'ne Yunanistan'ın nefes kesen manzaralarını gösterdiğin için teşekkürler." diye yazdı.

    ABD li Büyükelçi Geoffrey Pyatt, Yunanistan üzerinde F-16 ile uçtu #1

    TATBİKATA KİMLER KATILIYOR

    ABD'li büyükelçi, fotoğraflı paylaşımının devamında "Yunanistan'ın jeostratejik konumunu ve genişleyen savunma ortaklığımızı sergileyen Iniohos 2021'e gururla katılıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Tatbikatta, Yunanistan'ın yanı sıra ABD, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İsrail, Slovenya, İspanya ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor.

    ABD li Büyükelçi Geoffrey Pyatt, Yunanistan üzerinde F-16 ile uçtu #2

    ABD li Büyükelçi Geoffrey Pyatt, Yunanistan üzerinde F-16 ile uçtu #3

    ABD li Büyükelçi Geoffrey Pyatt, Yunanistan üzerinde F-16 ile uçtu #4

    ABD li Büyükelçi Geoffrey Pyatt, Yunanistan üzerinde F-16 ile uçtu #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir