ABD'li Büyükelçi Geoffrey Pyatt, Yunanistan üzerinde F-16 ile uçtu

Yunanistan'da savaş uçağına binen Pyatt, tatbikata gururla katıldıklarını söyledi.

Yunanistan'da 12 Nisan'da başlayan "Iniohos 2021" hava tatbikatı, 22 Nisan'da sona erecek.

ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, tatbikat kapsamında dün Andravida Hava Üssü'nü ziyaret etti.

YUNANİSTAN'DA F-16'YA BİNDİ

F-16 savaş uçağının kokpitine binen Pyatt, Yunanistan üzerinde gerçekleştirilen uçuşa katıldı.

Pyatt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "ABD'nin Avrupa ve Afrika Hava Kuvvetleri'ne Yunanistan'ın nefes kesen manzaralarını gösterdiğin için teşekkürler." diye yazdı.

TATBİKATA KİMLER KATILIYOR

ABD'li büyükelçi, fotoğraflı paylaşımının devamında "Yunanistan'ın jeostratejik konumunu ve genişleyen savunma ortaklığımızı sergileyen Iniohos 2021'e gururla katılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tatbikatta, Yunanistan'ın yanı sıra ABD, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İsrail, Slovenya, İspanya ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor.