ABD'li çift, bebeklerini 6'lı bira ve bin dolar karşılığında satarken yakalandı ABD'nin Arkansas eyaletinde 21 yaşındaki Darien Urban ve 20 yaşındaki Shalene Ehlers'in, bir kamp alanında 6'lı bira paketi ve bin dolar karşılığında bebeklerini satarken yakalandı.

Haber Merkezi

ABD'nin Arkansas eyaletinde bu kadar da olmaz dedirten bir olay meydana geldi.

Eyalette yaşayan genç bir çift, bebeklerini kamp alanında 6'lı bira ve bin dolar karşılığında satmakla suçlandı.

Benton County Şerif Bürosu’na yapılan ihbar, kamp alanı sahibinin, çiftten şüphelenmesi üzerine geldi.

BEBEKLERİNİ 6'LI BİRA VE BİN DOLAR KARŞILIĞINDA SATTILAR

İki aylık bebeği kamp alanında bulan yetkililer acil hizmetlere haber verdi.

Çocuğun muayene için hastaneye götürüldüğü aktarıldı. Bebeğin biyolojik ebeveynleriyse ortalıkta yoktu.

Görgü tanıkları, bebeğin kötü bir koku yaydığını ve cildinin ağır şekilde zarar gördüğünü belirtti.

ALICIYLA SÖZLEŞME İMZALADIKLARI ORTAYA ÇIKTI

New York Post'un aktardığına göre Polis Cody Martin isimli potansiyel alıcının imzaladığı "sözleşmeye" ulaştı.

İşte sözleşmede yazan ifadeler;

Ben Darien Urban ve Shalene Ehlers, erkek çocuğumuzun üzerindeki haklarımızı bin dolar karşılığında 09/21/2024'te Cody Nathaniel Martin'e devrediyoruz. Uyarı: Bunu imzaladıktan sonra ikiniz de fikrinizi değiştirmeyeceksiniz ve bir daha iletişim kurmak yok.

GÖZALTINA ALINDILAR

Öte yandan bir görgü tanığının yetkililere gönderdiği videoda Urban, Ehlers ve Martin'in sözleşmeyi imzalarken görüldüğü iddia ediliyor.

Son olarak Benton County Şerif Bürosu'ndan yapılan açıklamada "Urban'la Ehlers'ın, reşit olmayan çocuklarını bariz bir şekilde alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında olan ve tanımadıkları birine terk ederek ciddi bir ölüm ya da fiziksel yaralanma riski yarattığına inanıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Çift, gözaltına alındı ve kefalet bedeli 50 bin dolar olarak belirlendi.