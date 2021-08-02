ABD'li Cumhuriyetçiler: Koronavirüs, Çin'deki laboratuvarda üretildi

Raporda, koronavirüsün Asya ülkesinden yayılarak tüm dünyayı etkisi altına aldığı ifade edildi. Bulaşın artması için virüsün yapısıyla oynandığı öne sürüldü.

Yaklaşık 200 milyon vaka ve 4.2 milyonu aşkın ölüme yol açan koronavirüs salgınında ABD ile Çin arasında başlayan pandeminin çıkış noktasına dair tartışmalar sürüyor.

ABD'li Cumhuriyetçiler tarafından hazırlanan bir rapor, koronavirüsün Çin'deki laboratuvardan yayıldığını söylüyor. Raporda, ayrıca insanlara bulaşması için virüsün yapısıyla oynandığı belirtiliyor.

"İNSANLARI ENFEKTE ETMEK İÇİN..."

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'ndeki en üst düzey Cumhuriyetçi Temsilci Mike McCaul, hazırlanan raporu yayınlarken, virüsün kökenleri hakkında iki taraflı soruşturmanın gerekliliği vurgulandı.

"Yeterli kanıtlara" işaret edilen raporda, Vuhan Viroloji Enstitüsü'nde (WIV) görevli bilim insanlarının "insanları enfekte etmek için koronavirüsleri değiştirmeye çalıştığı ve bu tür manipülasyonların gizlenebilir olduğu" kaydedildi.

İDDİALAR VE PEKİN'İN TAVRI

Çin'in Vuhan kenti, ilk koronavirüs vakasının çıkış noktası olarak kabul ediliyor. Pekin yönetimi ise salgının Vuhan'daki tesisten sızdığına dair iddialara karşı çıkarken, örtbas iddialarını da reddediyor.

Fakat söz konusu iddia üzerinde bazı uzmanlar tarafından dikkatle duruluyor. Bazıları ise "koronavirüsün başka bir yerden Vuhan'daki Deniz Ürünleri Pazarı'na getirildiği ve buradan hızla yayıldığı" teorisini destekliyor.

"VİRÜS VUHAN'DAN SIZDI"

Rapor, "Artık deniz pazarını (virüsün) çıkış noktası olarak tamamen reddetmenin zamanının geldiğine inanıyoruz. Virüsün WIV'den sızdığını ve bunu 12 Eylül 2019'dan bir süre önce olduğunu düşünüyoruz." diyor.

ABD Başkanı Joe Biden, mayıs ayında ABD istihbarat teşkilatlarından virüsün kökenini hızlı bir şekilde araştırmalarını ve 90 gün içinde kendisine bir rapor vermelerini istemişti.

ABD İSTİHBARATININ RAPORU BEKLENİYOR

Mevcut istihbarat değerlendirmeleriyle ilgili bir kaynak, ABD istihbaratının koronavirüsün hayvanlardan mı yoksa Vuhan'daki laboratuvardan mı çıktığı konusunda henüz herhangi bir sonuca varmadığını söyledi.