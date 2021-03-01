ABD'li eski diplomat Springmann: ABD, Suriye'deki petrolü yağmalıyor

ABD'li eski diplomat J. Michael Springmann, ABD'nin Suriye'deki başta petrol olmak üzere, tüm doğal kaynakları bölgeye daha fazla asker sevkiyatı yaparak yağmaladığını söyledi.

Suudi Arabistan'da görev yapmış ABD'li eski bir diplomat olan J. Michael Springmann, İran devlet televizyonu Press TV'ye Suriye ile ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Springmann, ABD'nin Suriye'deki doğal kaynakları yağmalamak için Irak'taki askerlerini Suriye'ye gönderdiğini söyledi.

"ABD, SURİYE'DEKİ PETROLÜ YAĞMALIYOR"

"Başta İsrail olmak üzere diğer bölge ülkeleri, ABD’nin yağmaladığı bu doğal kaynaklardan yararlanacaktır" diyen ABD'li eski diplomat, ABD’nin yüzlerce askerini Irak’tan alıp doğal kaynak bakımından zengin olan Suriye’nin kuzeyindeki Haseke şehrine taşıdığını da sözlerine ekledi.

"BAŞTA İSRAİL OLMAK ÜZERE, DİĞER BÖLGE ÜLKELERİ DE YARARLANACAK"

ABD'li eski diplomat J. Michael Springmann'ın İran devlet televizyonuna yaptığı açıklama şu şekilde:

“ABD, Suriye’nin doğal kaynaklarını yağmalamak için Irak’taki askerlerini Suriye’ye gönderiyor... Başta İsrail olmak üzere diğer bölge ülkeleri, ABD’nin yağmaladığı bu doğal kaynaklardan yararlanacaktır. Bu tutum ABD’nin olağan davranışıdır... Öte yandan, 25 bin askerin koruması altında yemin eden Joe Biden yönetimi ile de bir tezat oluşturmaktadır.”





ABD'NİN ASKER SEVKİYATI GÜNDEME GELMİŞTİ

Suriye devlet ajansı SANA, 21 Ocak’ta Suriye’nin Al-Shaddadi kasabasındaki Amerikan üssüne helikopterlerle 200 ABD askeri getirildiği haberini yayınlamıştı.

Al-Shaddadi kasabası, Suriye devlet destekli medya organının iddia ettiği üzere ABD’nin 40 kamyon dolusu silah ve lojistik ekipman getirdiği Suriye’nin Haseke şehrinin sadece 60 kilometre güneyinde bulunuyor.