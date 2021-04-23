ABD'li kadın, nişanlısının babasından çocuk doğurdu

ABD’nin Illinois eyaletinde yaşayan 25 yaşındaki Mackenzie Yocum, nişanlısını 61 yaşındaki babasıyla aldattı.

ABD'de evli ve 4 çocuk sahibi 61 yaşındaki Jeff Scholl ile 25 yaşındaki Mackenzie Yocum, ABD basınına mutluluk pozları verdi.

Illinois kentinde yaşayan Mackenzie Yocum, nişanlısıyla yaşadığı sorunlu dönemde nişanlısının babası Scholl'un kendisiyle ilgilendiğini ve bu sırada yakınlaştıklarını ifade etti.

6 AY SAKLADILAR

Yocum, nişanlısının babası ile ilişkiye başladıklarını, ilişkilerini 6 ay kadar gizli tuttuklarını kaydederek, “Pişman olduğum tek şey dürüst olmamak ve önceki ilişkilerimiz bitmeden Jeff ile bir ilişki kurmak” dedi.

Çiftin şu anda Wyatt adında bir kızları bulunuyor.