ABD'li Kongre üyesi: Netanyahu için rehinelerin önemi yok ABD Temsilciler Meclisi üyesi Joaquin Castro, İsrail'in rehinelerin serbest bırakılması yerine Filistinlileri toplu olarak cezalandırmaya öncelik verdiğini söyledi.

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AA & Ensonhaber

İsrail, 7 Ekim'de Hamas'ın Aksa Tufanı baskınını gerekçe göstererek başlattığı saldırılarda 11 binden fazla sivili katletti. Sağlık dahil birçok altyapısı çöken kentin güneyine yığılan Filistinliler, burada da İsrail ordusunun bombalarının hedefi oluyor.

Gazze'ye rehineleri kurtarmak ve Hamas'ı bitirmek amacıyla girdiğini açıklayan İsrail ordusu, yaklaşık 250 rehineden şimdiye kadar sadece 5'ini kurtarabildi.



ABD Temsilciler Meclisi üyesi Joaquin Castro, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin oturumunda, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Gazze'ye 20 binden fazla bomba atıldı, sadece 5 rehine kurtarıldı"

Castro, oturumda ifade veren Savunma Bakanlığı Orta Doğu Politikasından Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Dana Stroul'a, "Gazze'ye bugüne kadar ne kadar bomba atıldığını biliyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Stroul'un "hayır" yanıtını vermesi üzerine, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında 20 binden fazla bomba attığını belirten Castro, öte yandan bugüne kadar sadece 5 rehinenin serbest bırakıldığına dikkati çekti.

"Netanyahu, rehineleri önemsemiyor"

Castro, "Bana öyle geliyor ki (İsrail) Başbakan (Binyamin) Netanyahu, rehinelerin serbest bırakılması yerine toplu cezalandırmaya öncelik veriyor." ifadesini kullandı.

"Doğrudan bir ambulansı, mülteci kamplarını 2-3 kez vurdular. Bunu nasıl açıklayacağız?"

Kendisini savunması için uzun zamandır destek verdikleri İsrail'in, sivillere ve altyapıya yönelik saldırılarını eleştiren Castro, "Doğrudan bir ambulansı vurdular, mülteci kamplarını 2-3 kez vurdular. Bunu nasıl açıklayacağız?" diye konuştu.

Castro, insanların gelişmeleri değerlendirirken "İsrail'in neden bir ambulansı hedef aldığını, neden 30 basın mensubunu, 4-5 bin çocuğu öldürdüğünü" de sorguladığını kaydetti.

Birkaç gün önce Gazze'de gıda ve su eksikliğinin devam ettiğine dair oldukça rahatsız edici haberler aldığını kaydeden Castro, Gazze'de su sisteminin arızalandığını hatırlatarak oradaki insani durumun vaziyetini sordu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf de soruya, "Su sistemi çabalarımızın odak noktası oldu. Su başlangıçta kesilmişti. İsraillilerin suyu tekrar açmasını sağladık." yanıtını verdi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 35'i Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 352’si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 172 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.