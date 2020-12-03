ABD’li Mark Milley: Virüsler biyolojik silah olarak kullanılabilir

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, koronavirüsün ve diğer virüslerin biyolojik silah olarak kullanılabileceğini ifade etti ve bu konuda kaygıların olduğunu vurguladı.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Washington D.C’de bulunan Brookings Enstitüsü’nde soruları yanıtladı.

Virüslerin biyolojik silah olarak kullanılmasının mümkün olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Milley, “Elbette ki kullanılabilir. Bu bir kaygıdır.” ifadelerini kullandı.

“HAYAL ETMEK ZOR DEĞİL”

Mark Milley, örgütlerin biyolojik silahlar geliştirerek bunları kullanmalarının korkunç bir yıkıma neden olabileceğini söyleyerek, “Bunu hayal etmek hiç de zor değil.” dedi.

“KENDİMİZİ SAVUNMAK İÇİN KULLANMALIYIZ”

Bu konuda mücadele etmenin ve tedbirli olmanın gerekliliğini vurgulayan Mark Milley, “Şu anda devam eden salgından dersler çıkarmalıyız ve bu dersleri kendimizi savunmak için kullanmalıyız. Olası biyolojik saldırılara karşı da uygulayacağımız protokol ve prosedürleri hazır hale getirmemiz gerekiyor.” diye konuştu.