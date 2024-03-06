ABD'li oyuncu Ruffalo'dan Gazze çağrısı: Daha fazla ölüm olamaz 56 yaşındaki Ruffalo, Filistin'de derhal ateşkes sağlanması gerektiğini söyledi. Ruffalo, "Başka bir dünya mümkün" mesajı verdi.

AA

ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarına tepki gösterdi.

Ruffalo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm ölümler durmalı." dedi.

56 yaşındaki oyuncu, "Gazze'de hayatları paramparça olan tüm masum çocuklar için tek yürek olarak diyoruz ki bizim adımızı kullanmayın." paylaşımında bulundu.

"İnsanlığımız buna bağlı"

Gazze konusunda bir video paylaşan Ruffalo, şu ifadelere yer verdi:

Şu anda Gazze'de 6 yaşın altındaki her 2 çocuktan biri yetersiz besleniyor ve açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Filistin'de derhal ateşkes talep etmek için dünyaya katılın.



İnsanlığımız buna bağlı. Başka bir dünya mümkün ve biz bunu gerçekleştirmeye söz veriyoruz.

Ruffalo'nun yaptığı video paylaşımında, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına bu yıl dahil edilen ve İsrail yönetiminin "savaş suçu" niteliğindeki saldırıları hakkında delil olarak kabul edilerek tarihe not düşen fotoğrafların bulunduğu "Gazze: Kanıt" başlığı altındaki kategoride en çok oy alan Ali Jadallah'ın çektiği "Son sığınak" başlıklı fotoğraf da yer aldı.

"Daha fazla ölüm olamaz"

ABD'li oyuncunun paylaştığı videoda, şu ifadeler kullanıldı:

Hükümetlerimiz tarafından bizim adımıza yapılan haksızlıklara direnmenin bizim sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Bizim adımıza sonsuz bir savaş yürütmeyeceksiniz.



Daha fazla ölüm olamaz. Bizim adımıza sivilleri bombalamayacak, daha fazla çocuğu öldürmeyecek ve tarihin isimsizlerin mezarları üzerinden akmasına izin vermeyeceksiniz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)